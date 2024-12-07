洛阳交警最新公示！涉及启明路、九都路、邙岭大道

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队在瀍河区增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志、驾车接打电话、驾驶人未按规定使用安全带等交通违法行为。公示日期为：2025年10月31日至2025年11月6日，2025年11月7日起开始启用。

关于瀍河区增设交通技术监控设备的公示 为加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队在瀍河区增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志、驾车接打电话、驾驶人未按规定使用安全带等交通违法行为。公示日期为：2025年10月31日至2025年11月6日，2025年11月7日起开始启用。 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。 特此公示 洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队

2025年10月31日

