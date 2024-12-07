本周末洛阳以多云天气为主 秋高气爽适合出游

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，我市以多云天气为主。受地面弱冷空气影响，11月2日起，气温较前期有所下降。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，我市以多云天气为主。受地面弱冷空气影响，11月2日起，气温较前期有所下降。 具体预报： 今天夜里：晴天间多云。 11月1日(周六)：晴天间多云，气温8℃～22℃。 11月2日(周日)：晴天转多云，气温7℃～16℃。 11月3日(周一)：多云间晴天，气温5℃～16℃。 11月4日(周二)：多云，气温6℃～17℃。 11月5日(周三)：多云转阴天，气温6℃～17℃。 11月6日(周四)：阴天转小雨，气温8℃～17℃。 11月7日(周五)：阴天有小雨或零星小雨，气温10℃～15℃。⑥