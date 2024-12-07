本周末洛阳以多云天气为主 秋高气爽适合出游

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，我市以多云天气为主。受地面弱冷空气影响，11月2日起，气温较前期有所下降。
刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，我市以多云天气为主。受地面弱冷空气影响，11月2日起，气温较前期有所下降。
刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，我市以多云天气为主。受地面弱冷空气影响，11月2日起，气温较前期有所下降。
具体预报：
今天夜里：晴天间多云。
11月1日(周六)：晴天间多云，气温8℃～22℃。
11月2日(周日)：晴天转多云，气温7℃～16℃。
11月3日(周一)：多云间晴天，气温5℃～16℃。
11月4日(周二)：多云，气温6℃～17℃。
11月5日(周三)：多云转阴天，气温6℃～17℃。
11月6日(周四)：阴天转小雨，气温8℃～17℃。
11月7日(周五)：阴天有小雨或零星小雨，气温10℃～15℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605