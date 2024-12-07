公示！洛阳市拟新增一批农业产业化市级重点龙头企业

农业产业化龙头企业，是引领乡村全面振兴的生力军，是实现乡村产业兴旺的领头羊，是带动农户增收致富的排头兵。日前，洛阳市农业农村局公示了2025年农业产业化市级重点龙头企业监测与认定结果。经企业自主申报、县区审核推荐、专家评审和征求市直相关部门意见等程序，拟推荐河南万省生物工程科技有限公司等57家企业为农业产业化市级重点龙头企业。

同时，依据《洛阳市农业产业化市重点龙头企业认定和运行监测管理办法》，各县区对324家需监测的市级龙头企业逐一核查，按照动态管理、保证质量的原则，拟保留281家企业市级重点龙头企业称号。

近年来，洛阳坚持富民导向，把发展特色乡村产业摆在乡村振兴的突出位置，强化市场思维、运营理念，在特色种养、农产品加工、乡村旅游等领域培育了一批发展前景好、带动能力强的龙头企业，引领特色产业发展持续走在全省前列。下一步，洛阳将充分发挥龙头企业引领带动作用，着力打造农民紧密参与的农业产业化联合体，把就业岗位和产业链增值收益更多留给农民，有效带动富民增收。