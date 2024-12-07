164万元！洛阳获得省创新生态支撑专项支持

洛报融媒记者获悉，日前，河南省财政厅、河南省科技厅联合发布关于下达2025年第八批省创新生态支撑专项经费预算的通知，洛阳8家单位共计获得164万元预算资金支持，总金额位居全省前列。

洛报融媒记者获悉，日前，河南省财政厅、河南省科技厅联合发布关于下达2025年第八批省创新生态支撑专项经费预算的通知，洛阳8家单位共计获得164万元预算资金支持，总金额位居全省前列。

创新生态支撑专项旨在支持为创建一流创新生态开展的重点科技创新活动。支持对象包括在河南省内开展相关科技活动、具有独立法人资格的科研院所、高等院校、企业和其他具有研发能力的单位，支持方向涵盖稳定科研经费、创新平台建设、科技基础条件建设、区域创新发展等。

在洛阳获支持项目中，洛阳华合知识产权服务有限公司、洛阳大学科技园发展有限公司、洛阳理工学院、河南科技大学获得技术转移机构奖补支持，洛阳尖端技术研究院、洛阳特种材料研究院、中科(洛阳)机器人与智能装备研究院获得河南省重大新型研发机构绩效考核支持，洛阳职业技术学院获得河南省科普基地绩效评估支持。在相关资金支持下，相关单位将持续推动技术转移，强化科普能力建设，进一步提升洛阳科技创新能力和全民科学素质，激发全社会创业创新创造活力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）