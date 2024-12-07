洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
焦济洛平高铁洛阳黄河公铁大桥主线栈桥合龙
2025.10.31
　　10月31日上午，随着最后一节钢构件精准对接，焦济洛平高铁洛阳黄河公铁大桥施工主线栈桥成功合龙，标志着这座全线核心控制性工程建设取得关键突破，为后续主桥墩施工及全线贯通奠定坚实基础。

　　焦济洛平高铁是国家“八纵八横”呼南通道重要组成，全长230公里、设计时速350公里，建成后将串联焦作、济源、洛阳、平顶山，助力区域协同发展。

　　作为全线“咽喉工程”，洛阳黄河公铁大桥全长13.36公里，采用双层公铁两用结构——上层为208国道双向八车道，下层跑时速350公里高铁，合建段公路时速80公里，社会关注度与施工难度极高。

　　据悉，作为连接黄河南北两岸施工的“生命线”，洛阳黄河公铁大桥主线栈桥全长1125米，设10联双幅结构，下游侧宽10米、上游侧宽8米，包含4个主桥水中墩钻孔平台，采用钢管桩基础与贝雷梁体系，设计承载重型机械及材料运输需求。

