周末赶大集！洛阳绿色食品产销活动将在周王城广场举行

河洛金秋，最是丰收动人心。河洛乡村品类丰富的绿色优质农产品迎来丰收季。 河洛金秋，最是丰收动人心。河洛乡村品类丰富的绿色优质农产品迎来丰收季。 本周末(11月1日至2日)，2025年河南省绿色食品宣传月暨产销对接洛阳分会场活动，将在西工区周王城广场举行。 此次活动，全市百余家新型农业经营主体，将组织300余种绿色优质农产品进行集中展销推介。展销产品以绿色食品、有机食品、名特优新及地理标志农产品为重点，涵盖水果、蔬菜、食用菌、粮食、茶类、畜产品、蜂产品等七大类初级农产品及加工品，品类丰富、绿色健康、价格惠民。 活动现场将通过促销推介、情景演绎、品鉴体验等形式，全方位传递绿色食品理念，普及绿色消费知识，进一步提振农产品消费，提升绿色食品市场影响力。农业农村部门鼓励企事业单位、商超等与农业经营主体开展洽谈对接，通过集中采购、长期供货等方式，畅通农产品产销流通渠道，推动更多本土绿色优质农产品走上百姓餐桌。 近年，洛阳市大力实施质量兴农、绿色兴农、品牌强农战略，以工业化理念发展绿色杂粮、水果、牛羊、食用菌、中药材等五条特色农业产业链，推动乡村产业全链条升级，农产品品牌建设成效显著。截至目前，全市“三品一标”农产品总数达457个，稳居全省首位，其中，绿色食品和有机农产品320个，名特优新农产品110个，地理标志产品27个。洛阳市还已成功创建4个全国绿色食品原料标准化生产基地，150个绿色优质农产品入选河南省知名农业品牌目录，62家企业的130个产品荣获“豫农优品”称号，特色农业品牌影响力和知名度不断提升。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 张君)