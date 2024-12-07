洛阳家长收藏！66家二三级儿科诊疗机构名单公布

秋冬季节，医疗机构儿科门急诊、住院医疗服务形势相对紧张。为方便患儿及时就近就医，日前，市卫生健康委汇总梳理了提供儿科诊疗服务的二级、三级医疗机构名单，内容包含机构级别、具体地址、服务时间、联系电话等。

秋冬季节，医疗机构儿科门急诊、住院医疗服务形势相对紧张。为方便患儿及时就近就医，日前，市卫生健康委汇总梳理了提供儿科诊疗服务的二级、三级医疗机构名单，内容包含机构级别、具体地址、服务时间、联系电话等。 （洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张雨萌）