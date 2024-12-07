提醒！洛阳全域全时段禁放烟花爆竹 发现这些行为可举报

秋冬季是烟花爆竹安全管理的重要时段。近日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，洛阳市施行全域全时段烟花爆竹禁燃禁放管理，并将严肃查处非法生产、运输、经营、储存和违规燃放烟花爆竹等违法行为。

“燃放烟花爆竹极易引发火灾和炸伤人的事故，特别是在人口密集的居民小区，烟花火星可能引燃高层建筑外墙或保温层，导致火势迅速蔓延。”洛阳市安防委办公室有关负责人表示，烟花爆竹还会产生大量的二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等污染物，造成严重的空气污染，影响居民身体健康。

为切实保障人民群众生命财产安全，洛阳市安防委牵头开展烟花爆竹“打非”专项行动，统筹应急管理、公安、交通运输、市场监管等多部门力量，通过强化源头管控、部门联动执法、全民参与监督等举措，消除烟花爆竹监管隐患，构建全链条安全防线。

在网格排查上，洛阳将烟花爆竹“打非”专项行动与安全生产大排查行动相结合，采用“网格化＋信息化”监管模式，组织乡村干部、社区工作人员、网格员建立分片包联机制，聚焦原材料、生产、储存、运输、销售等环节，对重点区域开展“地毯式”排查，对掌握烟花制作技术的重点人群建立台账、动态管理，确保“早发现、早处置”。

在部门联动上，应急管理部门强化经营环节监管，公安部门严厉打击非法生产、储存、运输等行为，交通运输部门加强危运车辆运输烟花爆竹的管理，市场监管部门严厉打击超范围经营行为，形成全链条打击合力。对危害禁放规定，非法燃放、生产、销售、存储和运输烟花爆竹的，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》的有关规定予以处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

如果您发现身边存在非法生产、运输、经营、储存和违规燃放烟花爆竹等违法行为，可以拨打110(公安)、12350(安全生产举报)、12345(政务服务便民热线)举报。对查证属实的举报线索，有关部门将按照规定给予举报人奖励，并严格执行保密制度，保护举报人信息安全。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）