洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！洛阳全域全时段禁放烟花爆竹 发现这些行为可举报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 18:40
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　秋冬季是烟花爆竹安全管理的重要时段。近日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，洛阳市施行全域全时段烟花爆竹禁燃禁放管理，并将严肃查处非法生产、运输、经营、储存和违规燃放烟花爆竹等违法行为。

　　“燃放烟花爆竹极易引发火灾和炸伤人的事故，特别是在人口密集的居民小区，烟花火星可能引燃高层建筑外墙或保温层，导致火势迅速蔓延。”洛阳市安防委办公室有关负责人表示，烟花爆竹还会产生大量的二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等污染物，造成严重的空气污染，影响居民身体健康。

　　为切实保障人民群众生命财产安全，洛阳市安防委牵头开展烟花爆竹“打非”专项行动，统筹应急管理、公安、交通运输、市场监管等多部门力量，通过强化源头管控、部门联动执法、全民参与监督等举措，消除烟花爆竹监管隐患，构建全链条安全防线。

　　在网格排查上，洛阳将烟花爆竹“打非”专项行动与安全生产大排查行动相结合，采用“网格化＋信息化”监管模式，组织乡村干部、社区工作人员、网格员建立分片包联机制，聚焦原材料、生产、储存、运输、销售等环节，对重点区域开展“地毯式”排查，对掌握烟花制作技术的重点人群建立台账、动态管理，确保“早发现、早处置”。

　　在部门联动上，应急管理部门强化经营环节监管，公安部门严厉打击非法生产、储存、运输等行为，交通运输部门加强危运车辆运输烟花爆竹的管理，市场监管部门严厉打击超范围经营行为，形成全链条打击合力。对危害禁放规定，非法燃放、生产、销售、存储和运输烟花爆竹的，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》的有关规定予以处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

　　如果您发现身边存在非法生产、运输、经营、储存和违规燃放烟花爆竹等违法行为，可以拨打110(公安)、12350(安全生产举报)、12345(政务服务便民热线)举报。对查证属实的举报线索，有关部门将按照规定给予举报人奖励，并严格执行保密制度，保护举报人信息安全。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605