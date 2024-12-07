镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展11月3日洛阳开展

11月3日上午10时整，“镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展”将在洛阳市图书馆正式开展，市民可免费近距离接触120幅承载洛阳历史的影像作品，重温城市旧时光。

11月3日上午10时整，“镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展”将在洛阳市图书馆正式开展，市民可免费近距离接触120幅承载洛阳历史的影像作品，重温城市旧时光。

本次展览由河南省摄影家协会、洛阳日报社、洛阳市社会科学界联合会、洛阳市图书馆联合主办，洛阳市摄影家协会、洛阳客家影艺文化研究院承办，旨在通过影像传承洛阳历史记忆。

展览作者孙德侠先生(1941-2017)生前曾任河南省摄影家协会副主席，洛阳市摄影家协会主席、洛阳日报副社长、副总编辑。他在摄影领域成就卓著，2012年获河南省文联摄影家协会“终身成就奖”，2015年荣获首届“洛阳德艺双馨文艺家”称号。其45载摄影生涯中，精选出的120幅作品聚焦上世纪70年代初至2000年前的洛阳，内容涵盖考古文化遗产、社会新闻、百姓生活及城市建设四大领域，每一幅影像都是洛阳发展历程的生动缩影。

11月3日起，欢迎广大市民前往洛阳市图书馆2楼展厅免费观展，在定格的光影中触摸洛阳的历史温度，感受城市变迁中的珍贵记忆。

开展时间：11月3日上午10时整

观展地点：洛阳市图书馆2楼展厅

全程免费，无需预约

展览内容：120幅影像作品，涵盖考古文化遗产、社会新闻、百姓生活、城市建设四大领域。