双轮驱动 专创融合！洛阳理工学院艺术设计专业构建人才培养新生态
来源: 洛阳网 2025.10.31 10:11
　　在“新文科”建设与“双万计划”深入推进的背景下，洛阳理工学院艺术设计专业以高水平应用型大学建设为目标，针对传统艺术设计双创人才培养体系中存在的“问题意识弱、知识体系单一、应用创新能力不足”等痛点，构建了“双轮驱动、专创融合”与多元协同育人并举的人才培养路径，推动高校艺术设计专业大学生创新创业能力培养“融入日常、教在经常、多级联动、发挥长效”。

　　一、双轮驱动专创融合：响应国家战略与产业需求

　　紧扣国家“乡村振兴”战略与区域“文旅融合发展”需求，学院建立“战略需求-产业需求-人才需求”三级响应机制，通过分析《关于实施乡村振兴战略的意见》《“十四五”文化和旅游发展规划》等政策文件，提炼出“文化资源活化”“乡村品牌建设”“数字文旅创新”三大核心需求方向。在此基础上，开发《旅游与文创产品开发》《乡村民宿景观设计》《河洛非遗民间美术与手工制作》《村落规划设计》等战略响应课程，覆盖全专业学生，并在课程设计中嵌入“政策解读-需求转化-设计实践”三阶段教学模式，实现专业教育与产业需求的精准对接。

　　二、四维一体创新实践：构建全链条能力培养体系

　　1.多元协同平台搭建

　　与政府、企业、行业共建课程及实习实训基地，通过“设计师进课堂”与“现场教学”相结合的方式，以品牌设计工作室、河洛非遗艺术传习所、城市设计研究中心、乡村民宿规划设计中心等16个“专业工作室”为纽带，结合创新创业大赛，实施“师生协同进行项目设计”与“生生协同参与学科竞赛”。近三年，学生获国家级奖项42项、省级奖项227项，作为第一发明人获专利授权21项，作为第一作者发表相关研究论文12篇。

　　2.项目化双导师机制

　　引入企业真实设计需求，以“创业书院”模式组建跨专业项目团队，配备校内导师(负责设计理论)与企业导师(负责商业落地)，通过“路演-迭代-投产”流程验证设计方案的可行性。同时，建立“校内外双创实践基地”，联合企业开发AR/VR设计、智能交互等前沿技术实训模块，推动学生作品向市场化产品转化。

　　3.进阶式工作坊体系

　　针对艺术设计专业年级间能力衔接断层问题，邀请文旅、非遗、数字艺术等领域企业高管，解析行业趋势与人才需求，通过模块化、进阶式的工作坊体系，实现“知识-技能-思维”的连贯跃升，强化“认知实践→基础实践→综合实践→创新实践”的递进融合。

　　三、多元化评价保障：激发学生创新潜能

　　1.多元化评价指标

　　建立包括理论考试、项目实践、团队协作、创新思维在内的多元化评价体系，全面评价学生的综合素质。

　　2.过程性与终结性评价结合

　　注重对学生学习过程的评价，同时结合终结性评价结果，确保评价的客观性与准确性。

　　3.学生自评与互评

　　引入学生自评与互评机制，增强学生的主体性与参与感，促进其相互学习与共同进步。

　　四、改革成效显著：人才培养质量全面提升

　　通过“专业教育+创新创业教育”双轮驱动的教育模式，洛阳理工学院艺术设计学院将艺术学科专业教育与创新创业教育有机结合，形成相互促进、共同发展的良好局面。从思政与教学融合、学科交叉融合和艺科融合方面进行培养方案改革，围绕以学生学习为中心、以学生能力发展为中心以及以学生学习成果为中心进行课程设计和教学，夯实复合型知识体系人才培养的基础。通过课程体系重构、教学方法创新等措施，实现了专业教育与创新创业教育的深度融合，有效提升了学生的综合素质与就业竞争力。

　　未来，艺术设计专业将继续深化“双轮驱动、专创融合”的人才培养模式，为区域经济社会发展培养更多具有创新精神和实践能力的艺术设计人才。（洛阳理工学院 杨建宏）
