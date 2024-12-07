2025年广交会设计创新奖公布 洛阳企业获银奖为全省唯一

记者昨日从市商务局获悉，2025年广交会设计创新奖评选结果公布，洛阳花都家具集团有限公司凭借“智慧档案库房”产品摘得银奖，成为本项评选中我省唯一获奖企业。

作为全国重要的钢制家具产业基地，我市已形成完整的钢制家具产业集群，汇聚了一批产业链完善、技术先进的制造企业。洛阳花都坚持创新驱动，持续推进数智化转型与绿色制造升级。此次花都旗下“百变空间”“对开门工具柜”两款产品荣获设计入围奖；“智慧档案库房”则凭借绿色技术应用、双碳路径实践与社会包容性设计等优势，成功斩获设计创新银奖，充分展现企业在产品研发与可持续发展方面的综合实力。这不仅为“洛阳制造”增添创新亮色，也为我市外贸高质量发展注入新动能。

近年来，我市积极推动“跨境电商+产业带”模式发展，钢制家具产业已成为全国知名的跨境电商产业带。在亚马逊平台钢制家具类目销售额前20名店铺中，洛阳企业占据16席，跨境电商进出口额连续4年保持两位数增长。

相关链接

广交会设计创新奖是中国出口产品设计领域的重要奖项，被视为国际市场识别中国优质设计的“风向标”，也是中国企业向全球展示创新实力的重要平台。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵宇 乔安新)