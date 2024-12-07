洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳开展第八期“走读洛城”思政课创新活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 08:45
　　当中医药邂逅现代数智科技，会碰撞出怎样的火花？青年学子该如何在乡村振兴中找准自己的坐标？日前，第八期“走读洛城”思政课创新活动组织河南推拿职业学院30余名师生走进嵩县，探寻开启致富门的金“药”匙。

　　此次活动由市委宣传部、市委教育工委指导，嵩县县委宣传部与河南推拿职业学院联合主办，通过实地探访、现场教学、互动体验等多种形式，让青年学子感受美丽乡村的广阔前景和青春的无限力量。

　　在中原药谷科创园，从种质资源实验室到细胞工程中心，从“伊尹中医经典大模型”到智能成分检测仪，同学们亲眼见证了从“草”到“药”的蝶变。“AI辅助诊疗、基因育种……这些课本里的概念，是真实推动产业变革的力量。”河南推拿职业学院的同学们感叹。

　　随后，同学们来到中医药文化研学基地，亲自体验用中药材手工制作口红，感受中药材的魅力与可能性。紧接着，师生们转赴田湖镇万亩丹参基地，5G监测设备、全程可追溯系统等“智慧元素”成为大家关注的焦点。

　　在同学们的热烈讨论中，现场思政课开讲。河南推拿职业学院思政课教师王世涵围绕数智赋能、青春报国等关键词，引导同学们深度思考个人理想与时代使命的融合点，鼓励同学们“把论文写在大地上”。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 巴丽）
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
