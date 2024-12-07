陈奇：用毫米级精度守护黄河三峡大桥

我是陈奇，现任中铁四局济新高速公路1标二分部副总工程师。

陈奇(右)在进行测量

2023年5月，我调入济新高速公路建设工地，负责黄河三峡大桥的测量管理和技术工作。悬索桥建设，测量是基础，更是生命线。从踏入工地的第一天起，我就深知肩上的担子有多重。

建立施工控制网是整个工程的第一步。那段时间，我和团队反复勘测、计算，在黄河两岸布设下一个个控制点。记得有一次，为了一个控制点的最佳位置，我们在山崖边趴了整整一个下午。整个控制网最终建成，为大桥建设铺就了一张精准的“坐标底图”。

真正考验我们的是主缆施工。主缆是悬索桥的“生命线”，它的精度决定着整座桥的命运。去年秋天，我们开始了为期3个月的主缆线形测量调整攻坚战。

90多个日夜里，我们研发了专用定位工装，制定了标准化流程，每个环节都实行双重校核。白天在百米高空进行测量，晚上回到驻地分析数据。最紧张的时候，为了0.1毫米的偏差，我们反复调整，通宵达旦。有年轻同事问我：“陈总，这点误差真的那么重要吗？”我告诉他：“在悬索桥建设里，1毫米的误差都可能被放大成10厘米的偏差，我们输不起。”

最终数据出来时，整个团队都沸腾了：上下游中跨索长差仅4毫米，边跨索长差仅2.4毫米！这个成绩不仅远超规范要求，更创造了我们团队的新纪录。

作为一名工程人，我见证了国家基础设施建设的飞速发展。从当年的学徒到今天的项目负责人，变的是岗位，不变的是对精度的追求。

站在新的起点上，我满怀信心。“十五五”规划即将展开，更多重大工程等待我们去建设。我将继续用“毫米级”的精度守护每座桥梁的安全，建成更多让人民放心、让世界惊叹的优质工程，为交通强国建设贡献自己的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨艳波 文/图）