洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

陈奇：用毫米级精度守护黄河三峡大桥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 08:50
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
陈奇(右)在进行测量

　　我是陈奇，现任中铁四局济新高速公路1标二分部副总工程师。

　　2023年5月，我调入济新高速公路建设工地，负责黄河三峡大桥的测量管理和技术工作。悬索桥建设，测量是基础，更是生命线。从踏入工地的第一天起，我就深知肩上的担子有多重。

　　建立施工控制网是整个工程的第一步。那段时间，我和团队反复勘测、计算，在黄河两岸布设下一个个控制点。记得有一次，为了一个控制点的最佳位置，我们在山崖边趴了整整一个下午。整个控制网最终建成，为大桥建设铺就了一张精准的“坐标底图”。

　　真正考验我们的是主缆施工。主缆是悬索桥的“生命线”，它的精度决定着整座桥的命运。去年秋天，我们开始了为期3个月的主缆线形测量调整攻坚战。

　　90多个日夜里，我们研发了专用定位工装，制定了标准化流程，每个环节都实行双重校核。白天在百米高空进行测量，晚上回到驻地分析数据。最紧张的时候，为了0.1毫米的偏差，我们反复调整，通宵达旦。有年轻同事问我：“陈总，这点误差真的那么重要吗？”我告诉他：“在悬索桥建设里，1毫米的误差都可能被放大成10厘米的偏差，我们输不起。”

　　最终数据出来时，整个团队都沸腾了：上下游中跨索长差仅4毫米，边跨索长差仅2.4毫米！这个成绩不仅远超规范要求，更创造了我们团队的新纪录。

　　作为一名工程人，我见证了国家基础设施建设的飞速发展。从当年的学徒到今天的项目负责人，变的是岗位，不变的是对精度的追求。

　　站在新的起点上，我满怀信心。“十五五”规划即将展开，更多重大工程等待我们去建设。我将继续用“毫米级”的精度守护每座桥梁的安全，建成更多让人民放心、让世界惊叹的优质工程，为交通强国建设贡献自己的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨艳波 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 洛阳6项创新入选全省工业绿色低碳...
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605