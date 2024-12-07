洛阳牡丹“香”约意大利

意大利当地时间10月28日，一批来自洛阳的牡丹苗木运抵意大利卡萨利诺城堡，意中友好手拉手联合会的成员们亲手将这批牡丹苗木栽种在这个约有750年历史的古堡中。

10月25日，洛阳国际传播中心携手洛阳市牡丹产业发展中心(国家牡丹园)，将一批承载着洛阳人民深情厚谊的牡丹苗木捐赠给意中友好手拉手联合会。

作为千年古都、牡丹花城，洛阳孕育了源远流长的牡丹文化。意中友好手拉手联合会是连接中意两国民间交流、文化互鉴的重要桥梁。此次，洛阳国际传播中心携手洛阳市牡丹产业发展中心(国家牡丹园)，与意中友好手拉手联合会深度合作，在意大利诺瓦拉市卡萨利诺城堡共建牡丹园，该城堡距意大利米兰50多公里，约有750年历史。牡丹苗木的捐赠，正是为这座跨国牡丹园注入“洛阳基因”，让有着国色天香美誉的牡丹为中意文化交流与友好合作写下生动注脚。

今年4月，洛阳国际传播中心在位于意大利米兰的意中友好手拉手联合会总部，与华人头条、欧洲华人报等意大利媒体签署战略合作协议，围绕文化传播、城市形象推广、国际交流合作等领域展开深度合作，并与意大利《晚邮报》约定建立常态化沟通机制，向意大利华侨华人及当地民众全方位展示洛阳的历史底蕴与现代魅力。此次活动，既是对前期与意大利媒体战略合作的深化延伸，更是以“国色天香”为载体，为中意人文交流搭建起“可触摸、可感知”的桥梁。