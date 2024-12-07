洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
大道如虹通未来——洛阳“十四五”高速公路建设跃阶而上
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 08:41
沁伊高速公路

　　近日，在济新高速公路黄河三峡大桥建设现场，工人们正在操作机械为桥面铺设沥青，为桥塔进行涂装，工程师们作为技术顾问，在现场随时待命。不久后，世界首座地锚式回转缆悬索桥，将成为洛阳交通建设的新典范。

　　这是洛阳“十四五”高速公路建设的生动缩影。

　　五年跨越

　　从“量的积累”到“质的飞跃”

　　5年间，洛阳高速公路建设按下“快进键”。累计完成投资突破304.6亿元，通车总里程达863.68公里，较“十三五”末净增超280公里，路网密度从每百平方公里3.8公里跃升至每百平方公里5.575公里，增幅达46.7%。

　　这些饱含温情的数字背后，是我市以交通先行激活区域发展的战略远见。

二广高速公路洛阳城区段

　　格局之变：“三纵三横三环”路网骨架全面拉开。二广高速公路扩容提质，济洛高速公路贯通南北，栾卢高速公路纾解压力；连霍高速公路衔接东西，郑卢高速公路实现“郑洛1小时通勤”，渑淅高速公路连通晋陕豫。栾川从“单高速”跃升为“四高速交会”，县县实现“双高速”，3县区形成“多高速枢纽”，县域经济血脉畅通。

　　标准之跃：所有新建项目均按双向四车道及以上标准建设，在建的郑洛高速公路以双向八车道、时速120公里树立标杆。工程设计时速普遍超过100公里，通行效率提升30%，“30分钟通勤圈”将从蓝图照进现实。

　　创新驱动

　　攻坚克难铸就“洛阳品质”

　　“当主缆精准就位时，所有人都热泪盈眶。”前不久，济新高速公路1标二分部副总工程师陈奇带领团队连续奋战几百个昼夜，成功攻克黄河三峡大桥回转缆安装精度控制难题，为全线建成通车奠定了坚实基础。

　　科技创新与工程实践深度融合，成为洛阳高速公路建设的鲜明底色。

　　攻坚“硬骨头”：济新高速公路黄河三峡大桥，作为世界首座地锚式回转缆悬索桥，主跨555米，以BIM技术攻克深水大跨径难题；龙门隧道、双龙山特长隧道应用TSP预报系统、地质雷达，施工效率提升25%。

　　创新“组合拳”：在投融资模式上，“专项债+市场化融资”撬动社会资本200亿元；在管理机制上，“领导小组+工作专班”破解200余道难题，平均处理时限缩至3天；在生态保护上，投入超5亿元完成边坡绿化200万平方米，建设动物通道15处，实现“路与自然共生”。

