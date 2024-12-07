昨日，全市第四次全国文物普查工作推进会召开。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。 昨日，全市第四次全国文物普查工作推进会召开。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。 会议指出，第四次全国文物普查是一项重大国情国力调查，是推动文化遗产保护事业高质量发展的重要基础性工作。全市各级各部门要提高政治站位，深刻认识普查工作重要意义，增强责任感、使命感和紧迫感，确保高质量完成普查任务。 会议强调，要坚持科学谋划、系统推进，准确把握文物普查工作的目标任务和时序要求，确保第三阶段各项工作落地落实。要牢固树立质量意识，严格执行普查规范标准，全面提升普查数据的准确性和完整性。要守牢文物安全底线，全面加强风险防控，保障普查工作安全有序开展。要注重成果转化应用，建立健全长效工作机制，为文化遗产保护传承提供有力支撑。要加强组织领导，强化要素保障，广泛凝聚共识，形成工作合力，确保我市第四次全国文物普查工作高质高效推进，为传承弘扬中华优秀传统文化、服务全市经济社会发展大局作出积极贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）