市纪委常委会传达学习党的二十届四中全会精神

昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，落实中央纪委、省委、省纪委和市委部署安排，研究贯彻落实工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，落实中央纪委、省委、省纪委和市委部署安排，研究贯彻落实工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，党的二十届四中全会是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署。全市各级纪检监察机关要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和全会部署上来，立足职能职责、积极担当作为，以具体化精准化常态化的政治监督保障全会精神在洛阳一贯到底、落地落实。

会议强调，要持之以恒正风肃纪反腐，坚决清除系统性腐败风险隐患，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题。要巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以钉钉子精神纠治“四风”，推动中央八项规定精神在洛阳化风成俗。要坚持把党委政府中心工作作为纪委监委监督服务保障的重点工作，深化落实“三个区分开来”，切实把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。要自觉用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，把学习贯彻全会精神与“三化”建设年行动等相结合，为推进建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前提供坚强保障。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋）