洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

驻村第一书记杨洪强倾听百姓心声 以科技赋能乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 08:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“杨书记，快看看俺们这西红柿，长得多好！”近日一早，洛宁县罗岭乡核桃沟村的党群服务中心外，村民金春晓端着一盆沾满晨露的西红柿，脚步轻快地朝驻村第一书记杨洪强的办公室走去。

　　“自家小菜园结的，吃不完，给您送点儿来！”她把鲜艳的西红柿往桌上一放，笑得格外甜。

　　谁能想到，就在几个月前，村民们想吃口新鲜蔬菜，还得跑十几里山路去乡里买。如今，大家房前屋后的小菜园里，随手一摘，就是一篮子水灵灵的蔬菜。

　　这种变化，离不开核桃沟村驻村第一书记杨洪强的努力。

　　今年2月，市农林科学院的农业专家杨洪强担任核桃沟村第一书记。和小麦打了20多年交道，突然要“打理”一个村，这位“老农人”心里直打鼓：工作从哪儿下手？自己这个“外来户”，咋能真正走进村民心里？

　　细心的杨洪强很快找到了突破口——他发现，每天晚饭后，不少村民常聚在村口拉家常，谁家种了啥、收成如何、有啥难处，都能在这个“情报站”打听到。

　　渐渐地，杨洪强从闲聊中摸清了村里的“痛点”：买菜难、小麦产量低、烟叶病害多……这些一线“情报”，都被他悄悄记在了心里。

　　作为小麦育种专家，杨洪强决定从自己最熟悉的领域入手。

　　杨洪强发现，村里的耕地大多是旱地，可村民一直种的是水地小麦，产量自然上不去。而他在市农林科学院参与选育的“洛旱22号”小麦品种耐旱又高产，正常年份亩产近800斤，是本地品种亩产的两倍多，为何不在这里试试？

　　可当他向村民推荐时，却碰了壁。“种了一辈子地，还能不知道这地啥脾气？”“换种子？太折腾，没信心！”

　　杨洪强明白，光说没用，得让大伙儿亲眼看到变化。于是，他决定换个思路，先从村民最关心的“买菜难”破题。

　　“以前村民种菜，就是在自家地边找块空地，随便买点菜苗凑合种。自家地离家距离远，浇水靠天、疏于管理，久而久之吃菜成了一个难题。”杨洪强说，“其实家家房前屋后都有空地，为啥不把这些地方利用起来呢？”

　　说干就干。他动员村干部带头，把房前屋后的荒地整出来，免费发放精心挑选的“洛字号”辣椒、西红柿等优质菜苗4500余株，并现场指导种植。

　　没几个月，曾经杂草丛生的荒地变成了一垄垄整齐的菜畦。“你看，现在随手就能摘个菜，又新鲜又方便！”村民金春晓指着自家菜畦说。

　　“菜篮子活动”虽小，却让村民对这个城里来的专家刮目相看。“今年种麦，不少人都主动来问我新种子的事，愿意试一试了！”杨洪强笑着说。

　　民心通了，工作便顺了。驻村数月，杨洪强积极牵线搭桥，邀请市农林科学院大豆、蔬菜、中药材等领域的专家团队10余次进村“把脉问诊”，开展技术培训；采集全村土壤样本，送到省里进行土壤成分分析，因地制宜科学选择种植作物类别；组织村里30多名学生到市农林科学院小麦试验田和洛阳博物馆参观研学，在孩子们心中埋下希望的种子……

　　最近，杨洪强又带来一批黑小麦种子，打算先在村集体的地里试种。“这种黑麦磨成面粉，价格是普通面粉的五倍，将来可能就是村集体增收的‘金种子’！”望着脚下的土地，杨洪强对核桃沟村的未来充满信心。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 王岩 张婧毅 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 洛阳6项创新入选全省工业绿色低碳...
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605