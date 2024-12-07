驻村第一书记杨洪强倾听百姓心声 以科技赋能乡村振兴

“杨书记，快看看俺们这西红柿，长得多好！”近日一早，洛宁县罗岭乡核桃沟村的党群服务中心外，村民金春晓端着一盆沾满晨露的西红柿，脚步轻快地朝驻村第一书记杨洪强的办公室走去。

“杨书记，快看看俺们这西红柿，长得多好！”近日一早，洛宁县罗岭乡核桃沟村的党群服务中心外，村民金春晓端着一盆沾满晨露的西红柿，脚步轻快地朝驻村第一书记杨洪强的办公室走去。

“自家小菜园结的，吃不完，给您送点儿来！”她把鲜艳的西红柿往桌上一放，笑得格外甜。

谁能想到，就在几个月前，村民们想吃口新鲜蔬菜，还得跑十几里山路去乡里买。如今，大家房前屋后的小菜园里，随手一摘，就是一篮子水灵灵的蔬菜。

这种变化，离不开核桃沟村驻村第一书记杨洪强的努力。

今年2月，市农林科学院的农业专家杨洪强担任核桃沟村第一书记。和小麦打了20多年交道，突然要“打理”一个村，这位“老农人”心里直打鼓：工作从哪儿下手？自己这个“外来户”，咋能真正走进村民心里？

细心的杨洪强很快找到了突破口——他发现，每天晚饭后，不少村民常聚在村口拉家常，谁家种了啥、收成如何、有啥难处，都能在这个“情报站”打听到。

渐渐地，杨洪强从闲聊中摸清了村里的“痛点”：买菜难、小麦产量低、烟叶病害多……这些一线“情报”，都被他悄悄记在了心里。

作为小麦育种专家，杨洪强决定从自己最熟悉的领域入手。

杨洪强发现，村里的耕地大多是旱地，可村民一直种的是水地小麦，产量自然上不去。而他在市农林科学院参与选育的“洛旱22号”小麦品种耐旱又高产，正常年份亩产近800斤，是本地品种亩产的两倍多，为何不在这里试试？

可当他向村民推荐时，却碰了壁。“种了一辈子地，还能不知道这地啥脾气？”“换种子？太折腾，没信心！”

杨洪强明白，光说没用，得让大伙儿亲眼看到变化。于是，他决定换个思路，先从村民最关心的“买菜难”破题。

“以前村民种菜，就是在自家地边找块空地，随便买点菜苗凑合种。自家地离家距离远，浇水靠天、疏于管理，久而久之吃菜成了一个难题。”杨洪强说，“其实家家房前屋后都有空地，为啥不把这些地方利用起来呢？”

说干就干。他动员村干部带头，把房前屋后的荒地整出来，免费发放精心挑选的“洛字号”辣椒、西红柿等优质菜苗4500余株，并现场指导种植。

没几个月，曾经杂草丛生的荒地变成了一垄垄整齐的菜畦。“你看，现在随手就能摘个菜，又新鲜又方便！”村民金春晓指着自家菜畦说。

“菜篮子活动”虽小，却让村民对这个城里来的专家刮目相看。“今年种麦，不少人都主动来问我新种子的事，愿意试一试了！”杨洪强笑着说。

民心通了，工作便顺了。驻村数月，杨洪强积极牵线搭桥，邀请市农林科学院大豆、蔬菜、中药材等领域的专家团队10余次进村“把脉问诊”，开展技术培训；采集全村土壤样本，送到省里进行土壤成分分析，因地制宜科学选择种植作物类别；组织村里30多名学生到市农林科学院小麦试验田和洛阳博物馆参观研学，在孩子们心中埋下希望的种子……

最近，杨洪强又带来一批黑小麦种子，打算先在村集体的地里试种。“这种黑麦磨成面粉，价格是普通面粉的五倍，将来可能就是村集体增收的‘金种子’！”望着脚下的土地，杨洪强对核桃沟村的未来充满信心。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 王岩 张婧毅 文/图）