洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

西工区行署路社区借力大数据平台 探索社区智慧化管理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 08:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
社区工作人员在向居民讲解“智慧西工”功能

　　近日，西工区王城路街道行署路社区第五网格网格员张卫青像往常一样，到居民家中走访。不过她手里不再抱着厚厚的居民资料本，而是只带了一部手机，“轻装上阵”。

　　“现在用手机就能完成居民信息的采集和更新，真的比过去方便太多了！”张卫青一边说，一边在手机上熟练输入关键词“80岁”。仅1秒钟，第五网格所有80岁以上老人的信息便清晰呈现在屏幕上。“你看，多快！这就是智慧化的力量。”

　　然而，这场“智慧蝶变”并非一日之功。行署路社区是一个典型的老旧社区，涵盖23个院落103栋居民楼，全部为老旧楼宇。楼道内外杂物成堆、路面坑洼不平、停车位紧张、健身场所匮乏……种种问题长期困扰着这里的居民。

　　自2019年起，社区逐步推进老旧小区改造。杂物被清走了，道路平整了，停车位增加了，健身广场也建了起来……到2024年，社区103栋楼全部完成改造，硬件设施实现了质的飞跃。

　　“居民的居住条件大幅改善，但我们的服务如果还停留在过去，就跟不上时代了。”行署路社区党总支书记、居委会主任王梅柯坦言，“社区管理亟待升级，智慧化正是我们努力的方向。”

　　去年5月，“智慧西工”平台试运行。借助该平台，社区工作人员、居民都可通过系统进行线上办事。行署路社区探索智慧化管理，并逐渐建立起居民信息“一张网”、问题24小时闭环反馈机制，着力实现智慧化管理。

　　“一张网”兜清家底，治理心中有数。行署路社区构建居民信息“一张网”数据库，居民的姓名、住所、职业等关键信息在后台一目了然，数据比对、更新，便捷又准确。目前，社区已累计更新人口基础数据1.6万余人次。

　　“在系统里输入关键词进行一键检索，就能快速定位到具体群众，工作精准高效，再也不怕遗漏了。”王梅柯介绍，这张无形的“网”，兜住了社区3300余户居民的基本盘，让治理工作心中有数。

　　“一条链”闭环处置，问题快速响应。智慧化的核心是提升基层治理服务效能。社区依托平台，建立起“30分钟响应—2小时内到场—24小时反馈”的诉求处置闭环机制。网格员发现无法现场处理的问题，可通过系统即时上报，后续社区协调或逐级提请区级职能部门介入，由各部门与社区协同处置难题。

　　“过去，超出权限的事我们很难推动。现在，通过系统上报，各部门会主动‘接单’，大家就像在一条高效运转的链条上。”王梅柯感慨道，这种“基层吹哨、部门报到”的模式，让网格员的工作重心真正回到了发现问题、收集民意本身，实现了“让数据多跑路，让治理更精准”，问题也能更快得到解决。

　　“一平台”打通瓶颈，赋能平安管理。智慧化管理还体现在细节上。以往，小区监控分属不同部门，形成“信息孤岛”。如今，社区成功打通数据屏障，社区联络员可统一调动辖区内23个院落的120个共享摄像头。网格员在处理纠纷或排查隐患时，也能通过社区联络员快速调取监控实时画面或历史画面，真正实现了“探头站岗、鼠标巡逻”的科技赋能。

　　“下一步，我们将借助‘智慧西工’平台，持续推动社区智慧化管理，让社区服务就像智慧导航一样精准到达群众身边，不断推动社区治理由‘经验治理’向‘智慧治理’转变，让社区服务更高效，进一步提升居民获得感幸福感安全感。”王梅柯表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴言 程都 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 洛阳6项创新入选全省工业绿色低碳...
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605