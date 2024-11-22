10月30日，市长张玉杰深入西工区和老城区，调研督导城市更新和重点项目建设工作。

坚持规划引领优化功能布局

以片区更新强功能促发展惠民生

张玉杰调研督导片区更新和重点项目建设工作

10月30日，市长张玉杰深入西工区和老城区，调研督导城市更新和重点项目建设工作。

在西工区，张玉杰实地察看洛阳火车站片区周边路网连接和图书食品城、中储801仓库等地块现状，听取片区更新总体规划、改造模式、资金平衡等情况汇报，强调要坚持规划引领，优化功能布局，聚焦交通路网、基础设施、招商运营等工作重点，加快打通道路堵点断点，统筹抓好片区环境整治、建筑立面微改造等工作，招引专业运营团队，完善周边商业配套，补齐公共服务短板，以片区更新聚合资源、造福群众、促进发展。张玉杰还到御博路、七一路、丽春东路等处了解道路改造进展，协调解决项目建设难题，明确施工节点，要求相关部门主动服务解难题，全力推动项目建设提速提质。

在老城区，张玉杰先后到顺城西街、志仁里、阜安街、魏家街、西大街、东大街等处，仔细察看街区路面改造、老屋老院保护、道路标识设置等情况，与临街民宿负责人深入交流，听取对古城片区更新、旅游服务配套的意见建议。他强调，要抓实抓细片区更新，以街巷道路改造为重点，统筹考虑商户经营、群众出行、游客步行等各方需求，严格把控铺装细节，高质高效组织施工，持续优化临街服务设施和引导标识，精心实施老房老院修缮保护和活化利用，真正把老城肌理保护好、古都风貌展示好、城市文脉传承好。要充分发挥洛邑古城引流带动作用，改进游客进出动线，精准招引时尚业态，盘活闲置资产资源，深挖街巷消费潜力，持续提升古城片区吸引力、承载力。

张玉杰还到新天津桥了解建设进展，强调要抢抓当前建设黄金期，明确时间节点，落实任务清单，严把安全关、质量关、品质关，确保项目如期竣工、尽早投用。

张汉智等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)