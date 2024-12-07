陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二十届四中全会精神

28日、30日，省委常委、市委书记陈春江先后到孟津区、伊滨区宣讲党的二十届四中全会精神，并围绕“十五五”规划编制、黄河流域生态保护、产业发展、科技创新、项目建设等工作开展调研。

28日、30日，省委常委、市委书记陈春江先后到孟津区、伊滨区宣讲党的二十届四中全会精神，并围绕“十五五”规划编制、黄河流域生态保护、产业发展、科技创新、项目建设等工作开展调研。

陈春江听取了孟津区、伊滨区经济社会发展情况汇报。他说，党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议，对未来五年发展作出顶层设计和战略擘画，为深入推进中国式现代化指明了前进方向。要把学习好宣传好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与贯彻落实习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述结合起来，科学做好“十五五”规划编制工作，聚焦扩大有效投资谋划实施一批重大项目，以打好冬春季攻保战役为抓手坚决实现全年目标任务，确保全会精神落地见效。

在小浪底水利枢纽，陈春江了解工程管理运行情况，向水利工作者宣讲全会精神。他指出，黄河流域生态保护和高质量发展是习近平总书记亲自擘画、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。要深学细悟全会精神，加大黄河流域生态保护力度，努力把黄河建设成为造福人民的幸福河。

陈春江来到位于孟津区的昊华气体、中硅高科和位于伊滨区的洛阳新能源产业园，了解企业生产经营情况，向职工宣讲全会精神。他说，要坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。陈春江与企业负责人共同谋划企业“十五五”发展，鼓励企业谋划实施更多优质项目，加快实现做大做强。他表示，市委市政府将做好服务保障，支持企业在洛发展壮大。

在龙门实验室，陈春江察看创新平台建设工作，与科技工作者代表座谈交流学习领会全会精神体会。他指出，要聚焦全会提出的“加快高水平科技自立自强”等重大部署，围绕产业发展开展科研攻关，深化体制机制改革，推动科研成果高效转化应用，着力打造一体推进教育科技人才发展的示范样板、推动科技创新和产业创新深度融合的重要平台。

在百万吨乙烯、中州时代新能源基地等项目建设一线，陈春江强调，要加快推进重大项目建设，力争早建成、早投产。要精准开展产业链招商，落地实施更多配套项目，推动重点产业链群建设取得新成效。

陈春江还到伊滨区中央公园察看城市建设情况，指出要深入贯彻全会精神和中央、省委城市工作会议精神，转变城市发展理念，走好内涵式发展之路，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

王军、潘开名、何武周分别参加调研。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)