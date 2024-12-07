@洛阳人：供热季临近，这份“准备清单”请您收好

根据《洛阳市集中供热条例》，洛阳集中供热的法定时间为每年11月15日至次年3月15日。若遇异常低温天气，市政府可决定提前供热或延期停热。

供热临近，洛报融媒记者近日采访了洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司的供热专家，为市民梳理出一份详细的“供热前准备清单”。

●按时缴费与报停

供热公司会通过短信、公众号等渠道发布缴费通知，请用户留意并按时完成缴费，以免因开阀延迟影响用暖。去年已用暖用户默认今冬继续用暖，若今冬不用暖，或已交费不用暖用户，需拨打客服热线报停并及时关闭家中总阀。未在规定时间内缴费的用户，通常被视为本采暖季不用暖，工作人员将关闭其入户阀门。

●全面自查供热设施

供热专家建议，用户应提前对室内供热设施进行一次全面“体检”。首先，请勿私自拆卸、改装暖气片或地暖系统，不得私自加装循环泵装置，以免影响整体供热效果甚至引发漏水。其次，应移开暖气片周围的家具、窗帘等物品，确保热量能够充分散发。最后，仔细检查暖气管道、阀门、接口等处是否存在锈蚀、松动或漏水痕迹，防患于未然。

●掌握应急处理方法

了解基本的应急处理知识至关重要。一旦家中用暖设施突发漏水，首先要保持镇定，迅速找到漏水点并尝试关闭最近的阀门。如果无法确定位置或情况紧急，应立即关闭家中总阀，或设置在管道井内的关断球阀(手柄与管道平行为开启状态，与管道垂直则为关闭状态)。完成关阀后，应立即联系供热公司、物业公司或专业维修人员处理，切勿自行拆卸，以免造成更大损失。

●新用户请配合开阀

对于今冬新开通供热服务的用户，供热公司会在开阀前于小区楼栋内张贴通知。请用户留意小区通知，在开阀期间确保家中留人，配合工作人员完成阀门开启操作并签字确认。

●及时更新用热信息

为确保您能及时接收各类用热提醒短信，若因房屋交易、手机号变更等原因导致业主信息变化，请用户及时携带相关材料前往市民之家办理变更手续。此外，用户可通过供热公司官方公众号或小程序等渠道，随时查询热费及热量使用情况。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 吉怡 文/图）