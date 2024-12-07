洛阳6项创新入选全省工业绿色低碳发展创新大赛成果

30日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日2025年省工业绿色低碳发展创新大赛成果正式发布，洛阳6项绿色创新榜上有名。

30日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日2025年省工业绿色低碳发展创新大赛成果正式发布，洛阳6项绿色创新榜上有名。

该项赛事以“豫见绿色 创赢未来”为主题，以工业领域碳达峰碳中和目标为主线，聚焦节能降碳技术创新成果等5个赛道方向，旨在培育工业绿色低碳创新团队，发掘工业绿色创新应用示范成果，进一步促进河南制造业绿色低碳发展。

在节能降碳技术创新成果赛道，洛阳栾川钼业集团股份有限公司“钼矿高效分选流程优化控制绿色技术开发及应用技术”、洛阳北玻三元流风机技术有限公司“智能高效节能三元流技术”、洛阳瑞昌环境工程有限公司“碳息智控相变储能节能技术”成功入选。其中，洛阳钼业技术可推动碎磨效率提升和浮选装备向智能化、精细化转型；北玻三元流风机技术实现风机运行效率的显著提升与能耗大幅降低；洛阳瑞昌技术可完成能量的高效存储与释放，有助于能源优化利用。

在资源高效利用技术创新成果赛道，洛阳天瑞环保科技有限公司“铝灰绿色低碳循环利用技术”成功入选。该技术以危废铝灰绿色低碳解毒和循环利用为目标，可实现铝灰综合回收处理成本降低40%以上。

在工业绿色设计产品创新成果赛道，氢沄(河南)新能源科技有限公司研制的180kW燃料电池系统、河南通达电缆股份有限公司研制的交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆两款产品成功入选。前者在耐久性、智能性、安全性方面表现突出；后者具备无卤、低烟、阻燃、耐火等特性，是企业聚焦环保安全与高性能领域推出的代表产品。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李磊 文/图）