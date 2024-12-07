提醒！小浪底水库水位超270米 沿岸危险请勿靠近

近日，洛阳市防汛抗旱指挥部黄河防汛抗旱办公室、小浪底库区管理中心联合发布安全告示称，小浪底水库水位已突破270米高程，岸坡松动、滑塌的风险显著增大。提醒广大居民和游客务必远离塌岸区域和危险水域。

具体内容如下： 安全告示 沿库各市县乡镇广大居民及游客朋友： 近期，小浪底水库入库水量显著增加。根据最新水文预报，小浪底水库水位已突破270米高程。 水库高水位浸泡及前期连续的强降雨，导致库区周边岸坡土体含水量高度饱和，岩土结构稳定性急剧下降，岸坡松动、滑塌的风险显著增大。为切实保障人民群众生命财产安全，现就有关事项告示如下： 禁止在库区沿岸的悬崖、陡坡、松动土石区等地质灾害易发区域逗留、观望、拍照或从事其他活动。请勿禁靠近水库边缘、滩涂、低洼地带等危险水域。 生命安全重于泰山！水库高水位运行期间的岸坡滑塌风险极高，且具有极强的突发性和不可预测性。请广大居民和游客务必克服麻痹思想和侥幸心理，为了您和家人的幸福，请务必远离塌岸区域和危险水域，时刻将安全放在首位。 特此告示。 洛阳市防汛抗旱指挥部黄河防汛抗旱办公室 小浪底库区管理中心 ⑥