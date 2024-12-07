洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市在中国文明乡风大会上分享“农村文化遗产保护传承”经验
洛阳市在中国文明乡风大会上分享"农村文化遗产保护传承"经验
2025.10.30
　　文明乡风，是乡村振兴之魂。

　　29日至30日，由中央精神文明建设办公室、农业农村部和陕西省共同主办的中国文明乡风大会在延安举行。这是我国首次举办乡风文明大会。会议期间，洛阳市受邀围绕“保护传承农村文化遗产”主题，交流分享经验做法，为全国各地塑造文明乡风提供有益借鉴。

　　作为历史文化名城，洛阳孕育了丰富的农耕文化。洛阳牡丹文化系统享誉全国，新安樱桃种植系统、嵩县银杏文化系统获评中国重要农业文化遗产。近年来，洛阳市深入贯彻习近平总书记重要指示精神，将农村文化遗产保护传承与全面推进乡村振兴深度融合，系统推动农村文化遗产发掘、保护和利用，有力促进了农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　构建三维保护体系 筑牢遗产存续根基

　　农村文化遗产，保护好是第一位的。

　　对此，我市从政策、科技、社会三个维度发力，为农村文化遗产筑起“防护网”。

　　近年，洛阳市先后出台《洛阳市古树名木保护条例》《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》《洛阳市文化遗产保护传承工程实施方案》等地方性法规和政策文件，将农业文化遗产纳入保护重点，织密全链条保障网络。

　　遗产保护离不开科技赋能。在牡丹育种上，洛阳依托国家牡丹基因库，收集1365份种质资源，通过航天育种、远缘杂交等方式，培育出“翰墨丹青”等一批新品种。在古树资源保护上，针对嵩县355株500年以上古银杏和新安30余棵千年古樱桃， “一树一档”建立电子档案， “一树一策”制定复壮措施，有效破解保护难题。

　　为凝聚全社会保护合力，洛阳广泛开展主题宣传活动，组织专家把脉问诊，招募“牡丹守护人”，并将乡村古银杏树、樱桃树管护与村集体分红挂钩，形成“政府主导、企业参与、群众共建”的保护格局。

    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的"隐形杀手"。记者近日从北京中医药...
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
