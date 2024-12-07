全省第一！洛阳科技服务综合体实现创新政策精准匹配

深秋，黄河之滨。走进洛阳中硅高科技有限公司，控制大屏上数据实时跳动，20余种硅基材料的国产化替代进程火热推进。

前不久，一纸公告为企业集成电路用材料研发再添一把“火”。在新一轮河南省重大科技专项中，中硅高科“先进集成电路用ALD硅基前驱体制备关键技术及应用”项目成功入围。省级科技资金支持下，项目将瞄准14nm以下技术节点开发硅基前驱体材料，进一步为“中国芯”自立自强贡献力量！

“和以往自己摸索，多头对接不同，在洛阳科技服务综合体工作支持下，我们仅提交了申报需求，就得到洛阳市科技局主动上门辅导。从提交需求到项目入库仅用4天，简直是‘神速’！”说起“不一样”的申报过程，中硅高科研发负责人刘见华深有感触。今年以来，在该综合体服务支持下，中硅高科获批和申报科技项目数量较往年提高一倍以上，效率实现跨越式增长。

围绕“加快高水平科技自立自强”，日前召开的党的二十届四中全会提出“全面增强自主创新能力”“不断催生新质生产力”。之于洛阳，各类创新支持政策引导产业创新方向、助力培育创新主体，是提升自主创新能力、发展新质生产力的关键抓手。

然而，从“科技专项”到“科技副总”，再到“揭榜挂帅”，面对各类创新支持政策，一些缺乏申报经验的创新主体“自我匹配”面临“选择难”。另一方面，以往，申报材料层层传递，创新主体可能难以获得精准及时的政策引导与资源支撑，政策落地时常面临“最后一公里”失速。