近期，市场监管总局集中发布一批消费者保护相关国家标准，持续强化标准引领，支撑建设诚信、公平、便捷、安全的消费环境。

近期，市场监管总局集中发布一批消费者保护相关国家标准，持续强化标准引领，支撑建设诚信、公平、便捷、安全的消费环境。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年以来，洛阳持续强化消费者权益保护力度，着力构建放心、安心、舒心的消费环境，不断激发市场消费活力。前三季度，洛阳消费投诉纠纷到期办结率为100%。

今年4月，洛阳首批选取龙门古街、洛邑古城、天心产业园、西工小街作为试点，启动消费投诉先行赔付机制，推动实现“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”，试点运行成效显著。在示范引领基础上，5月底，洛阳进一步在全市各辖区重点培育2至4个示范点，全面推广消费投诉先行赔付举措，切实解决生活消费中存在的维权难、赔付慢等问题，有效提升群众的满意度和获得感。

随着洛阳文旅热度持续攀升，在先行赔付等新型维权机制的基础上，洛阳持续拓宽消费维权渠道，加强对ODR企业、“五进”消费维权服务站、线下无理由退换货承诺单位和放心消费承诺单位的业务指导，全力保障消费者的合法权益。针对投诉较为集中的行业和区域，及时公示投诉信息，依法开展行政约谈和指导，妥善化解消费纠纷，净化消费市场环境。

“市场监管部门接到来洛游客的消费投诉后，第一时间联系诉求人、第一时间到场处置。”洛阳市市场监管局相关负责人说，今年牡丹文化节、五一、十一假期等重点时段，洛阳创新实施“5分钟响应、半小时处置、24小时办结”机制，及时响应、快速处置消费者诉求，全面服务保障文旅市场，办结率和回访率均为100%。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，全市市场监管系统将以此为指引，围绕安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心“五个放心”，聚焦消费“热点”和“痛点”问题，增强消费维权共治合力，积极构建“互联网+消费维权”全流程透明服务体系，确保各类消费诉求“事事有回音、件件有落实”，通过强化诉求接收与处置，全力营造放心消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 李二帅 文/图)