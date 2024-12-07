11月1日起，3条公交线路调整服务时间

因龙门石窟“灯映龙门”夜游活动暂停，自11月1日起，53路、60路、81路等3条公交线路服务时间进行调整。
53路(平等街北口—龙门石窟)，平等街北口首班车6:00、末班车20:00；龙门石窟首班车6:10、末班车20:50。
60路(谷水西—龙门石窟)，谷水西首班车5:00、末班车19:00；龙门石窟首班车6:15、末班车20:25。
81路(洛阳站—龙门石窟)，洛阳站首班车5:30、末班车20:00；龙门石窟首班车6:00、末班车20:57。
（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
