洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

11月1日起，龙门石窟调整开放时间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 龙门石窟 2025.10.30 16:44
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

       刚刚，龙门石窟微信公众号发布消息，因季节变化，龙门石窟将于2025年11月1日起调整开放时间。具体内容如下：

龙门石窟关于调整开放时间的公告

　　尊敬的游客朋友们：

　　因季节变化，龙门石窟将于2025年11月1日起调整开放时间。

　　11月1日至次年2月28日

　　·售票时间：8：00-16：30

　　·停止检票：17：00

　　·清场时间：18：00

　　特此公告。

　　详情请咨询：0379-65980972

2025年10月30日
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委党校组织学员到郑州开展...
  • 再现千年前丝路故事！“东天山来...
  • 洛阳今日多云局地有零星小雨 最高...
  • 洛阳举办“人工智能+”海智科创活动
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 第三届全国大学生职业规划大赛河...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 发挥人大代表作用 推进基层治理和...
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605