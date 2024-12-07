11月1日起，龙门石窟调整开放时间

刚刚，龙门石窟微信公众号发布消息，因季节变化，龙门石窟将于2025年11月1日起调整开放时间。

刚刚，龙门石窟微信公众号发布消息，因季节变化，龙门石窟将于2025年11月1日起调整开放时间。具体内容如下： 龙门石窟关于调整开放时间的公告 尊敬的游客朋友们： 因季节变化，龙门石窟将于2025年11月1日起调整开放时间。 11月1日至次年2月28日 ·售票时间：8：00-16：30 ·停止检票：17：00 ·清场时间：18：00 特此公告。 详情请咨询：0379-65980972 2025年10月30日 ⑥