洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政集团积极推进道路养护专项提升行动 已完成人行道维修超2万平方米
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.30 16:44
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“砂浆一定要铺匀，砖块摊平压实再固定。”30日上午，在洛阳市开元大道与永泰街交叉口东北侧，洛阳市政集团的养护人员正在对人行道上的松动、破损地砖进行集中修复。

　　受夏秋季节持续降雨影响，洛阳市部分人行道出现砖体松动、挤泥等情况，部分车行道也出现坑槽和塌陷等问题，不仅影响城市市容市貌，也对市民出行安全造成隐患。按照洛阳市统一安排部署，洛阳市政集团迅速启动道路养护专项提升行动，围绕“快处置、保畅通、惠民生”目标，全面推进道路病害集中整治。

　　记者在整治现场看到，养护人员撬起松动地砖，清理基层杂物，重新铺装加固，使人行道恢复平整稳固；针对路面破损，养护人员则采取铣刨维修与补坑填平相结合的方式，有效提升行车舒适度。此外，部分路缘石也经过逐一校准、加固，全面恢复路容路貌。

　　据统计，截至目前，洛阳市政集团已完成市管道路人行道维修21628平方米、路缘石维修3720米、路面铣刨维修10183平方米、路面补坑3166平方米，处理塌陷14处。一系列扎实细致的维修措施，显著消除了降雨带来的安全隐患，保障了市民出行畅通。

　　“下一步，将继续加强对市政道路的巡查频次与力度，建立‘发现—处置—反馈’闭环管理机制，做到道路病害‘早发现、早处理’，以精细化养护与常态化保障，为市民营造更加安全、便捷、舒适的出行环境。”洛阳市政集团相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰 李忠欣）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委党校组织学员到郑州开展...
  • 再现千年前丝路故事！“东天山来...
  • 洛阳今日多云局地有零星小雨 最高...
  • 洛阳举办“人工智能+”海智科创活动
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 第三届全国大学生职业规划大赛河...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 发挥人大代表作用 推进基层治理和...
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605