洛阳市政集团积极推进道路养护专项提升行动 已完成人行道维修超2万平方米

“砂浆一定要铺匀，砖块摊平压实再固定。”30日上午，在洛阳市开元大道与永泰街交叉口东北侧，洛阳市政集团的养护人员正在对人行道上的松动、破损地砖进行集中修复。

受夏秋季节持续降雨影响，洛阳市部分人行道出现砖体松动、挤泥等情况，部分车行道也出现坑槽和塌陷等问题，不仅影响城市市容市貌，也对市民出行安全造成隐患。按照洛阳市统一安排部署，洛阳市政集团迅速启动道路养护专项提升行动，围绕“快处置、保畅通、惠民生”目标，全面推进道路病害集中整治。

记者在整治现场看到，养护人员撬起松动地砖，清理基层杂物，重新铺装加固，使人行道恢复平整稳固；针对路面破损，养护人员则采取铣刨维修与补坑填平相结合的方式，有效提升行车舒适度。此外，部分路缘石也经过逐一校准、加固，全面恢复路容路貌。

据统计，截至目前，洛阳市政集团已完成市管道路人行道维修21628平方米、路缘石维修3720米、路面铣刨维修10183平方米、路面补坑3166平方米，处理塌陷14处。一系列扎实细致的维修措施，显著消除了降雨带来的安全隐患，保障了市民出行畅通。

“下一步，将继续加强对市政道路的巡查频次与力度，建立‘发现—处置—反馈’闭环管理机制，做到道路病害‘早发现、早处理’，以精细化养护与常态化保障，为市民营造更加安全、便捷、舒适的出行环境。”洛阳市政集团相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰 李忠欣）