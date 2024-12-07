洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐代壁画场景相似
《胡人牵驼图》

　　目前，“东天山来的骆驼队”已抵达甘肃省武威市，这支由33峰骆驼、20余名队员组成的队伍，正沿丝路向东行进，其场景与洛阳古墓博物馆所藏唐代壁画《胡人牵驼图》遥相呼应，仿佛一场跨越千年的对话。

　　《胡人牵驼图》出土于2005年发现的唐代安国相王李旦孺人唐氏墓。2010年，在实验室清理过程中，壁画内容逐渐清晰：一位深目高鼻、头戴尖顶胡帽的西域商人，身穿翻领窄袖胡服，手牵一匹体格健硕的骆驼。驼背上整齐堆叠着麻布与皮革包裹的货物，生动再现了胡商在洛阳装载丝绸、准备启程西行的真实场景。

　　“这是洛阳迄今发现的唯一一例唐代胡人牵驼载丝壁画，可视为唐代诗人杜甫‘东来橐驼满旧都’诗句的生动图证。”洛阳古墓博物馆副馆长张建文表示，该壁画最可贵之处在于其高度的写实性——画家不仅精准捕捉了胡商的面部特征与服饰细节，也对骆驼的姿态与货物的捆扎方式作了细致刻画，尤其是骆驼昂首挺立的模样，与现实中行进的驼队几乎无异。

　　考古研究显示，从汉代到唐代，骆驼形象的艺术演变也反映出中外交往的不断深入。汉代骆驼造型较为少见，形态也略显朴拙；至唐代，骆驼形象不仅更为常见，造型也更加写实生动，胡人牵驼载物的题材广泛流行，勾勒出“无数铃声遥过碛，应驮白练到安西”的丝路画卷。

　　张建文说，隋唐时期，借助丝绸之路与大运河的交通优势，洛阳成为东西方商贸与文化往来的重要枢纽。尤其在隋炀帝与武则天定都洛阳期间，各地商旅、使节与僧侣云集于此，多元文明在此交汇融合，使洛阳成为亚欧大陆交流互鉴的历史见证。

　　正在武威休整的骆驼队队长蒋晓亮在电话中告诉记者：“壁画中所绘的商队形象，与我们这次的旅程非常相似。这种跨越时空的呼应，让人直观感受到丝绸之路的悠久历史。”

　　据悉，在武威完成通关仪式后，“东天山来的骆驼队”将继续东行，向洛阳进发。届时，古都市民将有机会目睹这支重走丝路的驼队，感受一条路从历史走向未来的延续与生机。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 段跃辉 文/图）
