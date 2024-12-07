重阳题糕（河洛学堂）

昨日重阳，有人登高，有人食糕，祈愿“百事俱高”。有人闲来无事，学古人调侃刘禹锡不敢“题糕”。

唐人韦绚整理刘禹锡的谈话记录，写了一本《刘宾客嘉话录》。刘禹锡说：“为诗用僻字，须有来处。”认为写诗不能随意用字，用生僻字必须有依据。

刘禹锡曾疑杜甫“巨颡(音同嗓)拆老拳”之“老拳”无据，后在《石勒传》中看到：“卿既遭孤老拳，孤亦饱卿毒手。”又以宋之问的诗为例：“马上逢寒食，春来不见饧(音同形)。”疑“饧”字无出处，后读《毛诗》郑玄说箫处，注云：“即今卖饧者所吹。”即便六经中只出现过一个“饧”字，也算依据。

故而在重阳节前一天，刘禹锡构思《九日》诗，本想用“糕”字入诗，但又寻思六经中皆无“糕”字，“遂不敢为之”。

到了宋代，某个重阳节，诗人宋祁吃罢重阳糕，忽然起了玩心，写了一首《九日食糕》：“飙馆轻霜拂曙袍，糗糍花饮斗分曹。刘郎不敢题糕字，虚负诗中一世豪。”糗糍即“糗饵、粉糍”，皆出自《周礼》，糕呢？他特意调侃刘禹锡：连个“糕”字都不敢用，真辜负了诗豪的称号。《邵氏闻见后录》赞其为“古今绝唱”。从此，“题糕”成了重阳题诗的典故，历代诗人以调侃刘禹锡不敢题糕为乐。

有人说，刘禹锡不题糕，显示的正是唐诗风骨；而宋祁在文学创作中敢于突破陈规，实乃勇气可嘉。我仿佛看见宋人罗大经笑了，人家白乐天早就写过“移坐就菊丛，糕酒前罗列”，刘、白唱和之时，不知道有没有讨论过这个问题？ 今人背古诗，常常会背错，古人其实也会。沈佺期是武则天的御用文人，与宋之问并称“沈宋”，因谄附张易之被流放驩(音同欢)州(今越南境内)，他在《岭表逢寒食》中写道：“岭外无寒食，春来不见饧。洛阳新甲子，何日是清明。”《刘宾客嘉话录》里的“马上逢寒食，春来不见饧”明显由此而来，不知是刘禹锡记错了，还是韦绚整理错了，咱别跟着错就成。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）