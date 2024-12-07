跟谁最知心？洛阳人元稹（“诗魔”白居易）

白居易人缘好，在朝为官时，朝中牛李两党相争，两边都有他的朋友；晚年退居洛阳，年轻人、老寿星都愿跟他来往。一生七十五载，他的确交友无数，但最知心、最亲密的只有一个——河南(今洛阳)人元稹。

对彼此之间的友谊，33岁时，元稹说：“谊同金石，爱等弟兄。”20年后，60岁的白居易说：“金石胶漆，未足为喻。”

“死生契阔者三十载，歌诗唱和者九百章。”他们之间有多少动人的故事，我们就略说一二吧。

梁州梦

公元809年春，元稹出差途经梁州，宿于汉川驿。这天夜里，他跟好友李建、白居易同游曲江及慈恩寺诸院，玩兴正浓，忽被邮吏报晓的声音惊醒，原来是个梦。

约十天后，白居易收到信，信中正是元稹写的《梁州梦》：“梦君同绕曲江头，也向慈恩院院游。亭吏呼人排去马，忽惊身在古梁州。”

看罢，他默默将信递给弟弟白行简。白行简见落款日期，抬头惊道：“这不就是咱仨春游那天？”

那天，兄弟俩跟李建同游曲江、慈恩寺诸院，逛到晚上一起喝酒。席间，白居易忽然放下酒杯发起呆来，半天才说：“微之应到梁州了吧？”说完便提笔写下《同李十一醉忆元九》：“花时同醉破春愁，醉折花枝作酒筹。忽忆故人天际去，计程今日到梁州。”

白居易估摸着元稹到梁州的那天，正是元稹在梁州梦见白居易的日子，怎么这么巧？信不信由你，反正诗是真的，友情亦是真的。

同心人

白居易朋友很多，哪个最知心？元稹。

同样出身寒微，都吃过不少苦；同样年少多情，都辜负了初恋女友；同样刻苦读书，想靠科举改变命运，实现政治抱负；又同样热爱诗歌，有着相似的文学主张……就这样，同在长安备考的他们相识又相知。

公元803年，二人双双制举登科，同授秘书省校书郎。他们相差7岁，却毫无代沟，能互相理解，“心事一言知”。

校书郎任期将满，二人同住华阳观，自冬至夏，闭户累月，准备策试。在一同揣摩时事、完成75篇“策林”的过程中，他们必然也发现了彼此共同的政治主张与立场。

白居易眼中的元稹：“曾将秋竹竿，比君孤且直。”元稹眼中的白居易：“爱君直如发，勿念江湖人。”他们都积极创作新乐府诗，以“补察时政，泄导人情”；都会为正义直言进谏，不惜赔上前途甚至身家性命。

公元806年，白居易感慨，“自我从宦游，七年在长安。所得唯元君，乃知定交难”，出来宦游七年，知己唯有一个，就是元稹。二人同登科第，同署为官，但他们相知的原因并非这些，而是“所合在方寸，心源无异端”。

就在这一年，元稹屡因上书言事得罪当权者，被贬为河南尉。数年来，他们“花下鞍马游，雪中杯酒欢”“有月多同赏，无杯不共持”，元稹去洛阳后，白居易一连数月惆怅难消，只因“同心一人去，坐觉长安空”。

患难交

宦海浮沉，江湖险恶，茶喝着喝着就淡了，人走着走着就散了。白居易和元稹却是例外——相识三十载，他们聚少离多，情谊分毫未减。

他们曾分享心中秘密，也曾相互扶持渡难关，即使后来元稹借宦官势力升官，白居易亦能求同存异，未曾影响他们之间的友谊。

公元810年，元稹从江陵寄长诗《梦游春》给白居易，以造梦的形式描述男女之情，怀念初恋女友莺莺。他在序言中表示，像这样隐私的话题，不懂他的人，不能让他们知道，而像白乐天这样的知己，“不敢不使吾子知”。

公元811年，白居易的母亲去世，元稹派侄儿带着他写的祭文前往吊唁。当初元稹丧母，丁忧期间生活困难，白居易温情相助。这下轮到白居易经济拮据，元稹写信安慰又寄钱，“上言少愁苦，下道加餐饭”。彼时元稹被贬江陵，手头也不宽裕，但仍旧“三寄衣食资，数盈二十万”。

公元815年秋，白居易被贬江州司马，贬谪途中夜不能眠，就读元稹的诗：“把君诗卷灯前读，诗尽灯残天未明。眼痛灭灯犹暗坐，逆风吹浪打船声。”诗中充满无罪被贬的愤懑，令他感同身受；诗中亦有真挚的友情，使他备感安慰。

这年春天，元稹已被贬官通州司马，得知白居易被贬江州的消息时，他正饱受疟疾折磨，奄奄一息中，从病榻上惊起：“残灯无焰影幢幢，此夕闻君谪九江。垂死病中惊坐起，暗风吹雨入寒窗。”

江州治今江西九江，通州治今四川达州，隔着两千多里的山山水水，他们交流只能靠书信，相逢唯有在梦中。这对知己相识三十载，同在一地的时间加起来不过六七年，此外便只有寥寥数次短暂的重逢。他们最后一次见面是在洛阳，这段深情往事，我们下期再说。(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)