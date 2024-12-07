李震宇：“含绿量”就是“含金量”

我叫李震宇，是嵩黄九润农业科技公司总经理，在嵩县车村镇发展了千亩林下黄精种植基地，还依托原始森林和银杏古树经营了一家高端民宿。这里承载着我的创业梦想，也蕴含着带动林区群众增收致富的希望。

又是一年银杏黄。秋风起，银杏叶缓缓飘落，宛如一场金色的雨。潜藏在龙池曼自然保护区茂密植被中的嵩县车村镇顶宝石村，有七棵千年古银杏树，根深叶茂，高大挺秀。

古树里有诉不尽的乡愁，森林里也藏着都市人对宁静的向往。正因如此，我决定在这里开办民宿。民宿群落以树为名，亦唤作“七棵银杏”。

这些年，随着消费升级，作为一种乡村旅居生活方式，森林康养蓬勃兴起，越来越多的人渴望亲近自然，感受山野的宁谧、草木的生机，而且洛阳生态旅游和民宿经济已经形成良好产业生态和市场口碑。

七棵银杏树是我们民宿的灵魂。在民宿开发中，七棵银杏树的保护是第一位的。从建筑肌理到调性塑造，从色彩搭配到内外装饰，都遵从和凸显“七棵银杏”的特色。今年暑期“七棵银杏”民宿开门迎客，受到了许多游客的好评和欢迎。

在经营民宿之前，我返乡创业的主业是林下黄精种植产业。这也高度契合当下大健康和中医药产业的发展。

伏牛山森林资源富集。长期以来，由于天然林全面停止商业性采伐，广袤山林并未带给乡亲们更多收益。近年，随着集体林权制度改革持续深化，林下种植、林下养殖等林下经济迅速发展。

黄精是伏牛山区名贵的道地中药材，也是兼具补气、健脾、润肺、益肾功能的药食同源之物。它喜阴凉，既有光、又有荫的林下空间最宜黄精生长。

这些年，我们以山林为依托，通过“企业+集体经济合作社+农户”“企业+国有林场”等方式，集中连片发展林下黄精种植4000余亩。目前，黄精加工基地也正在加快建设，将形成多业态融合发展格局，带动更多群众共同富裕。

绿水青山就是金山银山。郁郁葱葱的森林，蕴藏着无限的经济潜力。未来，我将继续扎根在伏牛山，把民宿经营好，把产业做起来，为群众创造美好生活。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 戴喆 志明 文/图)