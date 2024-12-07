洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

李震宇：“含绿量”就是“含金量”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.30 08:39
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　我叫李震宇，是嵩黄九润农业科技公司总经理，在嵩县车村镇发展了千亩林下黄精种植基地，还依托原始森林和银杏古树经营了一家高端民宿。这里承载着我的创业梦想，也蕴含着带动林区群众增收致富的希望。

　　又是一年银杏黄。秋风起，银杏叶缓缓飘落，宛如一场金色的雨。潜藏在龙池曼自然保护区茂密植被中的嵩县车村镇顶宝石村，有七棵千年古银杏树，根深叶茂，高大挺秀。

　　古树里有诉不尽的乡愁，森林里也藏着都市人对宁静的向往。正因如此，我决定在这里开办民宿。民宿群落以树为名，亦唤作“七棵银杏”。

　　这些年，随着消费升级，作为一种乡村旅居生活方式，森林康养蓬勃兴起，越来越多的人渴望亲近自然，感受山野的宁谧、草木的生机，而且洛阳生态旅游和民宿经济已经形成良好产业生态和市场口碑。

　　七棵银杏树是我们民宿的灵魂。在民宿开发中，七棵银杏树的保护是第一位的。从建筑肌理到调性塑造，从色彩搭配到内外装饰，都遵从和凸显“七棵银杏”的特色。今年暑期“七棵银杏”民宿开门迎客，受到了许多游客的好评和欢迎。

　　在经营民宿之前，我返乡创业的主业是林下黄精种植产业。这也高度契合当下大健康和中医药产业的发展。

　　伏牛山森林资源富集。长期以来，由于天然林全面停止商业性采伐，广袤山林并未带给乡亲们更多收益。近年，随着集体林权制度改革持续深化，林下种植、林下养殖等林下经济迅速发展。

　　黄精是伏牛山区名贵的道地中药材，也是兼具补气、健脾、润肺、益肾功能的药食同源之物。它喜阴凉，既有光、又有荫的林下空间最宜黄精生长。

　　这些年，我们以山林为依托，通过“企业+集体经济合作社+农户”“企业+国有林场”等方式，集中连片发展林下黄精种植4000余亩。目前，黄精加工基地也正在加快建设，将形成多业态融合发展格局，带动更多群众共同富裕。

　　绿水青山就是金山银山。郁郁葱葱的森林，蕴藏着无限的经济潜力。未来，我将继续扎根在伏牛山，把民宿经营好，把产业做起来，为群众创造美好生活。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 戴喆 志明 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳启动重污染天气橙色（Ⅱ级）...
  • 洛阳市人社局：企业特殊工种提前...
  • 王城公园金秋菊展期间可以使用旅...
  • 市政府常务会议召开 张玉杰主持
  • 层林尽染黄河岸【组图】
  • 网友反映洛阳市科技馆多项展品维...
  • 喜报！洛阳6家单位和7名个人获国...
  • 涧西区武汉路街道武汉路社区：社...
  • 洛阳发布10起消费维权典型案例
  • 11月5日启用！洛阳牡丹桥将增设监控
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605