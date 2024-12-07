洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳举办“人工智能+”海智科创活动
　　近日，2025中国科协海智专家中原行——洛阳“人工智能+”产业创新海智科创活动举行。中国科协海智专家围绕人工智能应用开展专题演讲，为我市企业抢抓人工智能产业机遇带来了一场“头脑风暴”。

　　该活动由省科协指导，市委人才办、市科协、市城乡一体化示范区管委会等主办，旨在汇聚海外智慧，加强科技交流，服务创新发展。

　　活动现场，市科协为俄罗斯自然科学院外籍院士朱留存等4名中国科协海智专家颁发科技发展顾问聘书。围绕进一步推动科创人才对接引育等，日本华侨华人博士协会与晨诺电气科技集团有限公司签订合作协议，特金防务科技(河南)有限公司等3家企业与洛阳理工学院国家大学科技园签订合作协议。

　　在专题演讲环节，日本华侨华人博士协会名誉会长赵凤济等中国科协海智专家，围绕科创人才招引、低空无人机研发、具身智能技术发展等话题，作了《AI新浪潮——具身智能技术研究及应用》等专题报告。相关报告紧扣产业发展前沿趋势和我市产业发展需求，为我市抢抓新兴和未来产业发展机遇，培育壮大新质生产力提供了智力支持。

　　省科协副主席邓淼磊等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心）
