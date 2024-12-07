第三届全国大学生职业规划大赛河南省赛在洛启动

昨日，第三届全国大学生职业规划大赛河南省赛在洛阳师范学院启动。 昨日，第三届全国大学生职业规划大赛河南省赛在洛阳师范学院启动。 全国大学生职业规划大赛是由教育部主办的全国性赛事，采用校赛、省赛、全国总决赛三级赛制，设成长赛道与就业赛道，通过以赛促学、以赛促教、以赛促就的模式，推动高校职业规划教育与就业指导体系建设，为大学生职业发展提供实践平台。本届河南省赛由河南省教育厅主办，河南省大中专学生就业服务中心、洛阳师范学院、洛阳理工学院等承办，以“筑梦青春志在四方，规划启航职引未来”为主题，进一步加强高校生涯教育和就业指导，增强大学生职业规划意识，引导大学生树立正确的成才观、就业观和择业观。 据悉，本届省赛即日起开赛，将持续至次年3月。来自全省高校的参赛学子将同台竞技、互学互鉴。届时，省赛成绩优异者将获全国总决赛参赛资格。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈西)