市政协召开党组（扩大）会议 传达学习贯彻党的二十届四中全会精神

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习贯彻党的二十届四中全会精神及全国、省、市有关会议精神，研究部署贯彻落实工作。

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习贯彻党的二十届四中全会精神及全国、省、市有关会议精神，研究部署贯彻落实工作。

孙延文强调，党的二十届四中全会是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时期召开的一次十分重要的会议。要把学习好宣传好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，准确把握“十四五”时期我国发展取得的重大成就，准确把握“十五五”时期的重要地位和发展环境，准确把握“十五五”经济社会发展的指导方针、主要目标、战略任务和根本保证，吃透精神内涵、把握实践要求，切实把思想和行动统一到全会重大决策部署上来，立足政协实际抓好贯彻落实，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到政协全部履职工作中。

孙延文强调，要紧扣年度各项重点工作，认真梳理完成情况，及时查缺补漏，确保年度各项工作任务圆满完成。要提前做好明年工作谋划，充分发挥政协人才荟萃、智力密集优势，更加注重提质量、重实效、创品牌，勇于探索创新，积极争先创优，切实推动政协工作提质增效。要深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，坚持以上率下，强化制度保障，推进作风建设常态化长效化，以优良作风推动政协事业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）