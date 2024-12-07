洛阳市委党校组织学员到郑州开展异地教学

26日至昨日，市委党校开展异地教学，组织2025年秋季学期县处级、乡科级干部进修班学员到郑州市考察学习，通过专题辅导、现场教学与研讨交流相结合的方式，引导学员在深入考察中对标先进、在交流互鉴中启迪思路。

在理论教学阶段，学员们认真聆听了《习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断》《锚定“两高四着力”总目标奋力谱写中原大地推进中国式现代化郑州实践新篇章》的辅导报告，深化对运用改革关键一招破解发展难题的认识。在现场教学阶段，学员们深入中原科技城投资促进中心、哈工大郑州研究院，系统考察郑州在构建产学研用融合创新生态、吸引集聚高端科创资源方面的制度创新与实践成效；聚焦城市治理现代化，在高新区智慧城市实验场、天健湖公园，重点学习智慧城市运营管理、生态治理先进经验；走进二七纪念馆、“迪空间”、二砂文创园，考察学习文化传承保护、工业遗存活化利用与城市有机更新深度融合的创新模式；参观城市规划展览馆和宇通客车生产基地，全面了解郑州在城市战略规划引领、现代化产业体系构建方面的长远布局与创新路径。

随后，学员们紧密结合党的二十届三中、四中全会重大部署和要求，联系洛阳经济社会发展实际进行深入研讨。大家一致认为，郑州在科技创新、产业升级、城市治理等方面的改革举措值得借鉴。大家纷纷表示，要将考察学习成果转化为推动工作的具体思路和务实举措，着力在破除体制机制障碍、激发市场主体活力、优化创新生态上实现新突破，为加快建强中原城市群副中心城市、在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前贡献更多智慧与力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)