发挥人大代表作用 推进基层治理和乡村振兴
来源: 洛阳网 2025.10.30 08:32
　　昨日，市人大常委会主任李保国到宜阳县、新安县、栾川县、嵩县等地调研人大代表工作站建设和人大代表作用发挥情况。

　　在宜阳县香鹿山镇、莲庄镇人大代表工作站，李保国实地察看站点规范化建设和接待群众情况，了解日常运行机制、矛盾纠纷受理流程及办理成效。他强调，人大代表工作站是代表密切联系群众的前沿阵地，要持续发挥好积极作用，聚焦基层治理和产业发展，丰富拓展功能、优化代表力量，建立健全运行机制，推动其成为社情民意搜集站、乡村振兴加油站、矛盾纠纷终点站。

　　在新安县铁门镇刘杨村、磁涧镇礼河村人大代表联络点，李保国与多位代表深入交谈，详细了解人大代表在基层治理、矛盾化解、产业发展中的作用发挥情况。他强调，基层人大代表扎根群众、熟知民情，是推进基层治理的桥梁纽带，要围绕群众急难愁盼多发声、勤作为，用实际行动践行使命担当。

　　结合设立涉农产业人大代表工作站为乡村产业发展赋能添力等工作，李保国先后到栾川县“栾川印象”农产品加工、嵩县环陆浑湖农文旅产业融合发展等产业人大代表工作站，实地了解机制运行、活动开展等情况。他指出，要充分整合代表中的技术专家、企业家资源，聚焦特色种植养殖、农产品加工等精准提供技术指导、市场对接、政策解读等服务，切实把代表优势转化为产业优势。

　　李保国强调，要持续强化履职服务保障和能力提升，创新制度机制，真正把代表组织好、平台搭建好、作用发挥好。要不断丰富代表工作站职能，发挥好“有事请扫码”与“12345”热线联动作用，积极转变履职方式，定期组织人大代表深入基层一线，主动发现、解决民生难题，为经济社会高质量发展贡献人大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的"隐形杀手"。记者近日从北京中医药...
