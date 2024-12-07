洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
乘势而上谱新篇——二论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神
　　时代在接续奋斗中阔步向前，历史在乘势而上中谱写新篇。

　　省委常委、市委书记陈春江在市委常委会(扩大)会议上强调，要深刻领悟党的二十届四中全会精神，准确把握“十四五”时期我国发展取得的重大成就，准确把握“十五五”时期承前启后的重要地位和重要目标，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，认真落实省委工作要求，不断开创现代化洛阳建设新局面。

　　“实现社会主义现代化是一个阶梯式递进、不断发展进步的历史过程。”回望“十四五”，中国经济总量接连跨越新台阶，全球创新指数排名跃升至第10，人均国内生产总值连续两年超过1.3万美元……几代人的现代化梦想，在今天的中国，前所未有地可触可及。变乱交织的世界，我国风景这边独好，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。“两个确立”是新时代新征程推进中国式现代化、续写两大奇迹新篇章的根本政治保证。

　　在新的起点上开启新的进发，其时已至，其势已成。党的二十届四中全会审议通过“十五五”规划有关建议，对未来5年发展作出顶层设计和战略擘画，号召为基本实现社会主义现代化而共同奋斗，既同“十四五”规划提出的理念和思路保持连续性，又准确把握未来5年我国发展大势，符合实际、具有前瞻性。抓住这个重要时间窗口，就能赢得战略主动。

　　站在承前启后的历史交汇点。洛阳“十四五”时期也取得一系列重大突破。新能源电池等新兴产业加快崛起，洛轴等传统制造业转型升级，洛阳文旅晋级全国顶流，经济总量将突破6000亿元大关……这些成绩，坚定了我们加快现代化洛阳建设的信心决心。

　　“十五五”大幕将启，历史又将翻开新的篇章，洛阳作为中原城市群副中心，拥有制造业、科技、文化、生态等优势，又背靠1亿人的大中原市场，正处在城市能级的跃升期、优势转化的加速期、转型发展的关键期，完全有条件有能力乘势而上、更有作为，将优势转化为实实在在的发展胜势，推动现代化洛阳建设“加速跑”。

　　历史如潮，大道如砥。把学习贯彻党的二十届四中全会精神与学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神结合起来，与落实党中央、省委部署要求结合起来，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，进一步深化对洛阳发展目标定位、重点任务、关键举措的研究，科学编制“十五五”规划，积极抢抓战略机遇，持续巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，加快建强中原城市群副中心城市，奋力开创现代化洛阳建设新局面，我们信心坚定、干劲十足！（洛平）
