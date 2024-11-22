再现千年前丝路故事！“东天山来的骆驼队”行至甘肃武威

“客从何处来，要到何处去？”29日，“东天山来的骆驼队”行至河西走廊的咽喉——甘肃省武威市，“凉州大将军”亲手为驼队钤印，核验并颁发“通关文牒”，这座千年古城以一场穿越时空的盛大仪式迎接远方的来客。

武威，古称凉州，是丝绸之路要冲、河西四郡之一。千年之前，丝路使者在凉州休整交流，千年之后同样的故事正在武威上演。

当日，驼队途经武威南城门楼、鸠摩罗什寺、雷台景区等处，成为一道流动的风景线。西凉乐舞蹁跹、攻鼓子鼓点骤起，凉州词吟诵与驼铃交织成千年不绝的回响，驼队穿城而过，重现汉唐盛景。

非遗盛宴、文化互动、文创礼赠、美食款待……武威以三日的文旅盛宴盛情挽留丝路归人。根据安排，驼队预计在11月1日行至武威沙漠公园后休整，随后再度启程，沿景泰、过隆德、越六盘山后抵达甘肃省平凉市。

截至目前，“东天山来的骆驼队”距离此行目的地洛阳还有1200余公里。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 严新龙 文/图）