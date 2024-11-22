洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

再现千年前丝路故事！“东天山来的骆驼队”行至甘肃武威
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.29 22:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“客从何处来，要到何处去？”29日，“东天山来的骆驼队”行至河西走廊的咽喉——甘肃省武威市，“凉州大将军”亲手为驼队钤印，核验并颁发“通关文牒”，这座千年古城以一场穿越时空的盛大仪式迎接远方的来客。

　　武威，古称凉州，是丝绸之路要冲、河西四郡之一。千年之前，丝路使者在凉州休整交流，千年之后同样的故事正在武威上演。

　　当日，驼队途经武威南城门楼、鸠摩罗什寺、雷台景区等处，成为一道流动的风景线。西凉乐舞蹁跹、攻鼓子鼓点骤起，凉州词吟诵与驼铃交织成千年不绝的回响，驼队穿城而过，重现汉唐盛景。

　　非遗盛宴、文化互动、文创礼赠、美食款待……武威以三日的文旅盛宴盛情挽留丝路归人。根据安排，驼队预计在11月1日行至武威沙漠公园后休整，随后再度启程，沿景泰、过隆德、越六盘山后抵达甘肃省平凉市。

　　截至目前，“东天山来的骆驼队”距离此行目的地洛阳还有1200余公里。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 严新龙 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳启动重污染天气橙色（Ⅱ级）...
  • 市人大常委会召开党组（扩大）会议
  • 洛阳第二届城市文明生活季推出八...
  • 王城公园金秋菊展期间可以使用旅...
  • 洛阳市人社局：企业特殊工种提前...
  • 连续七年全省首位！洛阳研究与试...
  • 市政府常务会议召开 张玉杰主持
  • 网友反映洛阳市科技馆多项展品维...
  • 涧西区厂前一社区：重阳“奇妙街...
  • 洛阳发布10起消费维权典型案例
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605