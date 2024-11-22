豫排联赛火热进行：洛阳队周日主场迎战郑州队

10月以来，2025年河南省女子城市联赛第二阶段赛事渐入佳境。即将到来的周末，洛阳女排也将迎来硬仗：先是做客周口，随后坐镇主场迎战郑州队。

自10月17日结束主场比赛后，洛阳队开启了两周的客场旅程：先是3:1战胜新乡队，随后2:3惜败郑州航空港区队，接着以3:0战胜平顶山队。洛阳队近期的第四个客场比赛是10月31日和周口的对决，洛阳队有望全身而退，于11月2日(周日)回到洛阳主场迎战劲敌郑州队。

今年的河南省女子城市联赛从第一阶段开赛至今，郑州队在参加的所有比赛中未尝一败，对各支参赛队保持强大的碾压力。第二阶段的首场比赛中，洛阳队曾客场不敌郑州队。此番从周口远道而归，洛阳队将面临体力与意志的双重考验，期待家乡父老到场呐喊助威。

目前，洛阳队多个主场比赛的门票已开放购买，广大球迷、市民可通过大麦网购票。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 胡楚龙 张博 文/图）