共计11.44万元！洛阳一社区为572位70岁以上老人发现金红包

10月29日重阳节当天，洛阳市伊滨区庞村镇西庞社区开展重阳节关爱行动，为辖区572位70岁以上老人每人送上200元现金红包，现场累计发放11.44万元。据悉，这也是该社区连续8年为老人们送出“重阳贺礼”。
活动中，社区还为老人们准备了丰盛的宴席。老人们围坐在一起，一边拉着家常，一边品尝美食，现场的戏曲、排鼓等表演赢得阵阵喝彩。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 文/图)
