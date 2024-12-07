“暖科技”！洛阳一社区为高龄老人免费配发智能手环

佩戴智能手表，点击开始键，保持与心脏齐平，静待15秒，血压、血氧、心率等数据便清晰显示……29日，在洛阳市涧西区武汉路社区，工作人员正为10位80周岁以上老人免费配发智能手环。

“现在科技真发达，这手表不光能测血压，坐久了还会提醒我起来活动！”83岁的王登云轻抚手腕上的新装备，赞不绝口。

据武汉路社区党委书记张静介绍，首批配备的智能手环具备定位与紧急联络功能，旨在为阿尔茨海默症患者及其他有走失风险的老年人筑起“安全屏障”。

这一公益项目的启动，源于一起令人揪心的走失事件。

陈爱梅(化名)罹患阿尔茨海默症3年，儿子王伟(化名)为此辞去工作，成为母亲的“全职守护者”。即便家中安装了三道门锁，依然难以防范母亲偶尔“出走”。

“最严重的一次，全家在外找了一整夜，最终在五公里外的菜市场找到她。她浑身湿透，瑟瑟发抖……”王伟声音沙哑，“那种后怕，就像掉进冰窟。”

王伟一家的困境，是张静笔记本上记录的众多案例之一。武汉路社区老旧小区集中，老龄化程度高，类似情况的老人有近百位。

“老人走失看似是家庭事件，一旦发生，往往需要动员全社会力量。”张静表示，“过去我们依靠‘人海战术’拉网搜寻，效率不高。基层治理不能总停留在‘亡羊补牢’阶段。”

转机出现在一次社区与辖区“三新”领域企业的党建联建活动中。泓云口腔党支部负责人在了解到这一需求后，当即表示愿意出资支持。

“我们虽是口腔医疗企业，但坚信科技的本质是‘为人服务’。”泓云口腔护士长王丹华说，“调研发现，市面上智能设备大多操作复杂，对老年人不够友好。”

在社区提供需求清单的基础上，企业对接技术供应商，定制开发出“暖心手环”。它核心聚焦两点：精准室内外定位系统，家人可通过手机App设定“电子围栏”；一键呼叫功能，直联紧急联系人。

“这意味着守护力量从一个家庭扩展至整个社区治理体系。”社区网格员王春艳解释说，当出现异常情况时，警报信息将同步推送至社区网格员手机，实现“无事不扰、有呼必应”的精准守护。

对网格员而言，工作方式正悄然改变。“以前总担心接到老人走失的电话，现在手机成了‘瞭望塔’，能提前预判风险。工作从被动转为主动，效率更高。”王春艳说。

这枚小小的“暖心手环”，已成为观察基层治理现代化的一扇窗口。它不再是冰冷的技术叠加，而是精准对接民生痛点的“暖科技”。

“基层治理的‘深度’，正体现在对这些民生‘小切口’的敏锐洞察中。”张静说，“‘暖心手环’项目虽小，却是‘民有所呼、我有所应’的生动实践。”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 彭梦蝶 蒋莎曼 文/图）