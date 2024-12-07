11月5日启用！洛阳牡丹桥将增设监控

今日，“洛阳交警”官微发布消息称，将在牡丹桥北(北向南方向)增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志、不系安全带、驾车接打电话等交通违法行为。
今日，“洛阳交警”官微发布消息称，将在牡丹桥北(北向南方向)增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志、不系安全带、驾车接打电话等交通违法行为。具体内容人如下：
关于西工区增设交通技术监控设备的公示
为加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务三大队在牡丹桥北(北向南方向)增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志、不系安全带、驾车接打电话等交通违法行为。公示日期为：2025年10月29日至2025年11月4日，2025年11月5日起开始启用。
现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。
特此公示
洛阳市公安局交通管理支队勤务三大队
2025年10月29日
