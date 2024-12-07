580余名健身爱好者登高望远欢度重阳佳节

29日，2025年洛阳市“九九重阳”全民健身主题活动在伊滨区万安山旅游度假区山顶公园举行，580余名健身爱好者以登高健身的方式欢度重阳佳节。

重阳登高承载着中华民族尊老敬老的优良传统，寄托着祈求健康、敬老孝亲的美好寓意。本次活动以“全民健身促进全民健康，银龄行动共筑友好社会”为主题，将传统文化与现代健康理念相融合，展现新时代中老年人积极向上、健康乐观的精神风貌。

本次活动的举办地万安山被称为洛阳的“城市绿肺”，是一处登高赏秋的胜地，全程6000米的登山道路串联起一个个景点，让登山者心旷神怡。

“感谢社会各界对我们的关注，并搭建良好的健身平台。”75岁的涧西区居民许淑芳一马当先冲上山顶，她表示下次活动还要报名参加。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）