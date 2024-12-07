洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
预付卡消费投诉较去年同比下降6.13%！洛阳发布最新数据
来源: 洛阳网 2025.10.29 18:05
　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布洛阳第三季度消费维权分析报告。

　　7月至9月，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报88068件，其中受理咨询54471件，受理投诉24363件，共为消费者挽回经济损失1456.09万元；受理举报9234起，案值630万余元。消费投诉中，商品消费类投诉共15393件，占投诉总量的63.18%；服务消费类投诉8970件，占投诉总量的36.82%。

　　消费维权分析报告还发布了第三季度涉及网购的投诉举报情况：7月至9月共接收涉及网购的投诉举报18208件，较去年同比增长51.17%，占上半年总投诉举报量的54.2%。其中投诉11662件，占网购投诉举报量的64.0%，商品类投诉8751件，服务类投诉2911件；举报6546件，占网购投诉举报量的36.0%，商品类举报5921件，服务类举报652件。投诉举报次数较多的电商平台和企业是抖音、拼多多、美团平台、京东和天猫商城，投诉举报量合计占66.3%。

　　预付卡消费一直是社会关注的热点。根据消费维权分析报告显示，第三季度接收到涉及预付卡服务方面的投诉举报共1946件，占投诉举报总量的5.79%，较去年同比下降6.13%，美容、健身、餐饮等行业是预付卡投诉的高发领域。投诉举报类型主要集中在：

　　商家跑路：消费者购买预付卡后，商家突然关门或失联，导致无法使用卡内余额；

　　服务质量下降：消费者在使用预付卡时，发现商家提供的服务质量明显下降，与购卡时的承诺不符；

　　退款难：消费者要求退款时，商家以各种理由拖延或拒绝退款；

　　虚假宣传：商家在销售预付卡时存在虚假宣传，误导消费者；

　　霸王条款：预付卡合同中存在不公平条款，如有效期过短、使用限制过多等。

　　结合消费维权分析报告内容，洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒，消费者要保持理性，谨慎办理预付卡。在办理预付卡时，不要被商家宣传的优惠折扣吸引而冲动消费，应根据实际需要、消费习惯、消费频度适量充值，尽量不要一次为预付卡充入过多金额，充值以后及时消费。同时，建议多关注商家的经营状况，避免因为商家关门闭店时间过长影响消费维权。每次使用预付卡后，要及时核对消费余额，妥善保管合同、发票、收据以及聊天记录等相关消费凭证，一旦发生纠纷，可及时拨打12315热线进行投诉举报，维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的"隐形杀手"。记者近日从北京中医药...
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
