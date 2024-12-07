洛阳市将启动2025年全国1%人口抽样调查

29日，洛报融媒记者从洛阳市统计局获悉，11月1日起，洛阳市将正式启动2025年全国1%人口抽样调查。在此期间，被抽中的住户将由政府选聘的调查员上门调查，住户需根据调查员询问如实填报所需信息，该阶段将持续至12月。

据悉，2025年全国1%人口抽样调查是国家依据《全国人口普查条例》开展的一项重要的国情国力调查，是继人口普查之后的又一次大规模社会动员，因其组织流程与人口普查类似，也被称为“人口小普查”。与人口普查不同的是，1%人口抽样调查并不是对全部人口进行调查，而是通过科学抽样，在全国共抽取约500万住户、1400万人开展调查。这意味着从大约每100人当中抽取1个人来调查，再通过加权汇总反映全部人口的发展情况。迄今为止，我国已在1987年、1995年、 2005年和2015年成功进行了四次全国1%人口抽样调查。

市统计局相关负责人介绍，调查开始后，被抽中的住户会由政府选聘的调查员上门进行调查，调查的主要内容是抽中住户的基本信息，包括姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动情况、婚姻情况、生育死亡情况、住房情况等内容，旨在通过这些信息全面掌握洛阳本地人口发展的基本情况，为后续相关工作开展提供基础支撑。

作为一项规模宏大的系统工程，1%人口抽样调查所获取的调查资料，凭借其全面性与权威性，已被广泛应用于社会发展各个领域，尤其在与广大居民日常生活紧密相关的生育、教育、就业、医疗、养老、交通出行及区域发展等公共服务领域发挥重要作用，为国家和洛阳本地制定国民经济发展规划、合理配置社会资源、调整完善民生政策提供依据，最终助力提升居民生活质量。

在此，市统计局特别提醒，希望被抽中的住户提前整理家庭成员信息，积极配合登记。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王涛 文/图）