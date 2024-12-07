豫哈文旅深度融合系列活动（洛阳站）举行

10月28日，“伊州风物遇中原”豫哈文旅深度融合系列活动(洛阳站)在洛阳市体育中心举行。

此次活动以“河洛风韵牵丝路 文旅同心促共赢”为主题，由新疆哈密市伊州区人民政府指导，伊州区文旅局、教育局联合洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市体育局、洛阳市教育局共同主办，将千年古都的厚重文脉与西域伊州的丝路风情深度联结，为两地群众打造跨省文化盛宴。

活动现场设文旅推介、新疆歌舞、体育互动、风物体验四大专区，尽显洛阳特色与伊州风情的碰撞交融。文旅推介环节，伊州则推介大海道雅丹地貌、东天山景区等特色资源，维吾尔族木卡姆舞蹈同步呈现，市民驻足观赏，不时拍照记录精彩瞬间。

体育互动区成为人气焦点，新疆歌舞联袂献艺，两地青少年还开展足球友谊赛，赛场边欢呼声不断。风物体验区里，哈密瓜、伊州薄皮核桃与西梅干同台亮相，市民李女士试吃后笑着说：“在家门口既能尝洛阳味道，又能品新疆风味，这样的活动太实在了！”（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 鲁珊珊 文/图）