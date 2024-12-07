市政府常务会议召开 张玉杰主持

10月28日，市政府常务会议召开，传达学习习近平总书记近期重要讲话和重要文章精神，研究部署经济运行、融入服务全国统一大市场等工作。市长张玉杰主持会议。

会议传达学习了省委、省政府和市委关于经济运行工作的部署要求，安排部署下步重点工作。会议强调，要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，以及习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面落实省市相关工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心、凝心聚力、真抓实干，切实做好今年后两个多月工作，巩固拓展经济回升向好势头。要坚持以稳为基，分层分类加强经济运行监测调度，积极主动防范化解各类风险隐患，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。要坚持以进为要，精准开展助企帮扶，提速增效项目建设，深入实施提振消费专项行动，奋力完成全年经济发展目标。要坚持以干为本，加强工作统筹协调，强化跟踪督导问效，积极争取政策支持，层层压实责任链条，努力把各项工作往前抓、往前推、往前赶，全力以赴打好“十四五”收官战。

会议研究了融入服务全国统一大市场工作，强调要全面落实“五统一、一开放”基本要求，明确事项清单，完善制度保障，实施市场拓展、基础设施高效互联互通、产业能级跃升等行动，提升洛阳在全国统一大市场中的竞争力。

会议研究了制造业新型技术改造、中小企业数字化转型工作，强调要抢抓入选全国试点城市机遇，坚持因地制宜、循序渐进、示范推广，明确节点目标任务，精心遴选优质企业，加强资金监管，严格绩效评价，更好助力传统产业转型升级。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)